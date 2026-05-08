Elbukott a kampány, amely bitcoint csempészett volna egy európai ország jegybanki tartalékaiba

A kampány célja az volt, hogy alkotmánymódosítással kötelezzék az SNB-t: az arany- és devizatartalékok mellett bitcoint is tartson. A hatóságok 18 hónapot adtak az aláírásgyűjtésre, ám a határidő lejárta előtt néhány héttel a Bitcoin Initiative mindössze a szükséges 100 ezer aláírás felét tudta összeszedni.

"Kezdettől tudtuk, hogy ez nehéz vállalkozás" – mondta Yves Bennaim, a kampány alapítója a Reutersnek, hozzátéve, hogy egyelőre hagyják a kezdeményezést elévülni.

Az SNB korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, piacuk pedig nem elég likvid. A jegybank szabályzata szerint a tartalékoknak meg kell őrizniük értéküket, és a mérleget szükség szerint bővíteni vagy szűkíteni kell tudni. A kezdeményezés kudarcát az SNB nem kívánta kommentálni.

A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A Cseh Nemzeti Bank tavaly ugyan vásárolt egymillió dollár értékben kriptovalutát és egyéb, blokklánc-alapú digitális eszközöket, de ezt kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. Az Európai Központi Bank ennél is szkeptikusabb: álláspontja szerint a tartalékoknak "likvidnek, biztonságosnak és megbízhatónak" kell lenniük.

A kezdeményezés támogatói szerint a bitcoin segíthetett volna diverzifikálni a tartalékokat, amelyek háromnegyedét jelenleg dollár- és euróalapú eszközök teszik ki.

A bitcoin alternatíva a dollárral és az euróval szemben, és nemzetközileg semleges – akárcsak Svájc

– érvelt Bennaim.

Forrás: Reuters

