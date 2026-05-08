Hasított a CIB anyabankja, mégis esik az árfolyam

Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo az elemzői várakozásokat felülmúló eredménnyel zárta az első negyedévet. A kiváló teljesítményt elsősorban a kiugró kereskedési bevételek és az alacsonyabb céltartalékképzés támogatta. Úgy tűnik, a piac már előre beárazta a kiváló teljesítményt: 1,9%-os csökkenést mutat a részvényárfolyam a milánói tőzsdén.

Az Intesa Sanpaolo nettó bevétele éves összevetésben 5 százalékkal, 7,15 milliárd euróra nőtt, meghaladva a 6,91 milliárd eurós elemzői konszenzust - írja a Reuters. Különösen a kereskedési üzletág hozott kiemelkedő eredményt. Az 505 millió eurós kereskedési bevétel tízszerese az előző negyedévinek, és csaknem a kétszerese az egy évvel korábbinak. Ebből 400 millió euró az értékpapír-portfólió és a treasury műveletek nyereségéből származott. Az Intesa hagyományosan jól teljesít a volatilis piaci környezetben.

A nettó nyereség 6 százalékos emelkedéssel 2,76 milliárd eurót ért el a január és március közötti időszakban, ami szintén felülmúlta az előrejelzéseket. A bank egyúttal

megerősítette az egész évre vonatkozó, mintegy 10 milliárd eurós profitcélját.

A közzétett eredmények jól illeszkednek az olasz bankszektorról az elmúlt napokban kirajzolódó képbe. A héten a piac második legnagyobb szereplője, az UniCredit, valamint a Banco BPM és a BPER is erős számokat közölt.

Mindegyik pénzintézetnél a díj- és jutalékbevételek bizonyultak a növekedés fő hajtóerejének.

Az Intesa Sanpaolo, amely a 2020-as UBI-felvásárlással vált az olasz piac legnagyobb bankjává, eddig nem vett részt a szektort jelenleg jellemző konszolidációs hullámban.

