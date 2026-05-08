Itt a Commerzbank meglepetése: megemelt nyereségcélokkal verné vissza az UniCredit kísérletét

Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves nyereségről számolt be a Commerzbank. A társaság 3000 munkahelyet tervez megszüntetni, miközben emeli nyereségcéljait annak a stratégiának a részeként, amellyel igyekszik visszaverni az olasz UniCredit felvásárlási kísérletét.

A német nagybank több pénzügyi célkitűzését is felfelé módosította: 2028-ra a korábban vártnál magasabb nyereséggel és bevétellel számol - írja a Reuters. Közölték, hogy

a nettó eredmény idén 3,4 milliárd euró felett lehet az eddig jelzett 3,2 milliárd euró helyett,

a költség/bevétel arány 54% helyett 53% körül alakulhat,

a tőkearányos megtérülés (RoTE) 11,2% helyett 12% körül lehet,

az AT1-kuponfizetések utáni kifizetési arány a részvényesek felé 100% lehet.

A tervezett létszámleépítéshez mintegy 450 millió eurós szerkezetátalakítási költséggel kalkulál a bank.

A bejelentésekkel egy időben közzétett első negyedéves eredmények felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A nettó nyereség 9,4 százalékkal, 913 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 834 millió euróról,

miközben az elemzők átlagosan 868 millió eurós profitra számítottak.

Az ambiciózusabb üzleti terveit azt követően jelentette be a német bank, hogy az olasz UniCredit a hét elején hivatalosan is elindította határokon átnyúló felvásárlási kísérletét, 37 milliárd eurós áron. Az UniCredit kommunikált terve továbbra is homályos és jelentős végrehajtási kockázatokat hordoz, miközben félrevezető, a Commerzbankot lejárató narratívákat használ - fogalmaz a bank közleménye.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ