  • Megjelenítés
Itt a Commerzbank meglepetése: megemelt nyereségcélokkal verné vissza az UniCredit kísérletét
Bank

Itt a Commerzbank meglepetése: megemelt nyereségcélokkal verné vissza az UniCredit kísérletét

Portfolio
Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves nyereségről számolt be a Commerzbank. A társaság 3000 munkahelyet tervez megszüntetni, miközben emeli nyereségcéljait annak a stratégiának a részeként, amellyel igyekszik visszaverni az olasz UniCredit felvásárlási kísérletét.

A német nagybank több pénzügyi célkitűzését is felfelé módosította: 2028-ra a korábban vártnál magasabb nyereséggel és bevétellel számol - írja a Reuters. Közölték, hogy

  • a nettó eredmény idén 3,4 milliárd euró felett lehet az eddig jelzett 3,2 milliárd euró helyett,
  • a költség/bevétel arány 54% helyett 53% körül alakulhat,
  • a tőkearányos megtérülés (RoTE) 11,2% helyett 12% körül lehet,
  • az AT1-kuponfizetések utáni kifizetési arány a részvényesek felé 100% lehet.

A tervezett létszámleépítéshez mintegy 450 millió eurós szerkezetátalakítási költséggel kalkulál a bank.

A bejelentésekkel egy időben közzétett első negyedéves eredmények felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A nettó nyereség 9,4 százalékkal, 913 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 834 millió euróról,

Még több Bank

Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke

Kemény lobbira készülnek az amerikai bankok: kihasználnák, hogy még a republikánusoké a gyeplő

Kiterítette lapjait a Citigroup, nagyszabású célokat tűzött ki a bank

miközben az elemzők átlagosan 868 millió eurós profitra számítottak.

Az ambiciózusabb üzleti terveit azt követően jelentette be a német bank, hogy az olasz UniCredit a hét elején hivatalosan is elindította határokon átnyúló felvásárlási kísérletét, 37 milliárd eurós áron.

Az UniCredit kommunikált terve továbbra is homályos és jelentős végrehajtási kockázatokat hordoz, miközben félrevezető, a Commerzbankot lejárató narratívákat használ

- fogalmaz a bank közleménye.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Nem tűri tovább az OTP Bank: ismét alkotmányjogi panaszt nyújtottak be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility