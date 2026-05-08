Kemény lobbira készülnek az amerikai bankok: kihasználnák, hogy még a republikánusoké a gyeplő

Az amerikai nagybankok újabb offenzívára készülnek a tőkekövetelmények enyhítéséért: a novemberi félidős választások előtt szeretnék elérni, hogy a Fed tovább csökkentse a hitelkártya-keretekre és a rendszerszinten fontos bankokra vonatkozó tőketerheket - írja a Reuters.

A Fed márciusban tette közzé a szigorú bázeli tőkeszabályok átdolgozott, enyhébb változatát, amely saját számításai szerint mintegy

4,8 százalékkal mérsékelné a nagybankok kötelező tőkekövetelményét.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 09. Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

Az ágazat ezt alapvetően győzelemként értékelte a 2023-as eredeti javaslathoz képest, amely még 20 százalékos tőkeemelést írt volna elő. Az előnyök megoszlása azonban egyenlőtlen: a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan Chase múlt hónapban közölte, hogy az új szabályok nyomán a rá vonatkozó tőkekövetelmény valójában emelkedni fog, miközben versenytársainál csökken.

A véleményezési határidő lejárta előtt a JPMorgan, a Wells Fargo, a Citigroup és a Bank of America részletes módosítási listát állít össze.

Ennek egyik kulcseleme a fel nem használt, bármikor felmondható hitelkeretek – jellemzően a hitelkártya-limitek – szabályozása. Az új javaslat szerint a bankoknak e keretek 10 százaléka után tőkét kellene képezniük, míg jelenleg erre nulla százalékos kockázati súly vonatkozik, mivel elvileg bármikor visszavonhatják ezeket. A felügyeletek szerint azonban válsághelyzetben a gyakorlatban nem vonják vissza a kereteket, mert az ügyfélkapcsolatok és egyéb üzleti szempontok ezt megakadályozzák. A 2025 végi FDIC-adatok szerint a fel nem használt hitelkártya-keretek összege megközelítette az 5000 milliárd dollárt.

A bankok csalódottan fogadták, hogy Trump republikánus kinevezettjei a felügyeleteknél is fenntartották ezt a tőketerhet, amelyet eredetileg a Bázel Bankfelügyeleti Bizottság javasolt, és amelyet a Biden-adminisztráció demokrata tisztségviselői építettek be a 2023-as tervezetbe. A nagybankok arra figyelmeztetnek, hogy

az új előírás a hitelkártya-limitek csökkentésére, illetve a fel nem használt keretek tömeges lezárására kényszerítheti őket.

A regionális és kisebb bankokat ugyanakkor ez nem érintené, mivel rájuk egy egyszerűsített tőkeszabályozási rendszer vonatkozna.

A másik neuralgikus pont a globálisan rendszerszinten fontos bankokra kivetett

úgynevezett G-SIB pótlék.

A Fed ugyan múlt hónapban javasolta a pótlék egyszeri kiigazítását a közelmúlt gazdasági növekedésének figyelembevételével, az érintett bankok azonban azt szeretnék, ha a számítási módszertant egészen 2015-ig visszamenőleg felülvizsgálnák. Ez jelentősen csökkenthetné a felár mértékét. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a pótlék egyes elemeit "értelmetlennek" nevezte, mondván: a szabályozás a bankot a sikereiért bünteti.

Az ágazat tisztában van vele, hogy a novemberi választások akár demokrata kongresszusi többséget is eredményezhetnek, ami a bankok számára kevésbé kedvező szabályozási környezetet jelentene. Úgy látják, csupán néhány hónap áll rendelkezésükre, hogy kedvező módosításokat érjenek el. Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke jelezte, hogy év végéig szeretné véglegesíteni az új tőkekövetelmény-szabályokat, ugyanakkor azt is világossá tette a bankok számára:

ne alkalmazzák a 2023-as tervezet ellen bevetett agresszív lobbitaktikát.

A nagybankok ennek ellenére a lehető legnagyobb enyhítésért készülnek küzdeni, abban bízva, hogy ilyen kedvező szabályozói környezet akár egy évtizedig sem adódik újra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images