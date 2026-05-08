Kimondta Lagarde: az euró erősítésére szánt eszköz valójában a pénzügyi rendszert fenyegetheti

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke pénteken megkérdőjelezte az euróhoz kötött stablecoinok létjogosultságát, arra figyelmeztetve, hogy ezek alááshatják a jegybank monetáris politikájának hatékonyságát, és felerősíthetik a pénzügyi válsághelyzeteket.

Az EKB elnöke szerint az euróhoz kötött stablecoinok

veszélyeztethetik a monetáris politika érvényesülését, és a pénzügyi rendszer sebezhetőségét is növelhetik, különösen feszült piaci környezetben.

Az euróövezet több nagybankja – köztük a Société Générale – euróalapú stablecoinok fejlesztésén dolgozik, hogy teret nyerjen az amerikai dollár által dominált stablecoin-piacon. Egyes piaci szereplők abban bíznak, hogy ezek az eszközök az egységes európai valuta nemzetközi vonzerejét is fokozhatják.

Lagarde azonban egy spanyolországi beszédében egyértelművé tette, hogy az euróban denominált stablecoinok mellett szóló érveket "jóval gyengébbnek" tartja, mint amilyennek első ránézésre tűnnek. Rámutatott, hogy ezek az eszközök pénzügyi piaci turbulenciák idején ki vannak téve a tömeges visszaváltásnak, és gyengítik az EKB képességét arra, hogy monetáris politikája a gazdaság minden szegmensébe eljusson, vagyis rontják a monetáris transzmissziós mechanizmus hatékonyságát.

Lagarde szerint ezek a kockázatok meghaladják azokat a rövid távú előnyöket, amelyeket az euróalapú stablecoinok a finanszírozási feltételek vagy a nemzetközi elérhetőség terén kínálhatnak.

Ha az euró nemzetközi vonzerejét akarjuk erősíteni, a stablecoinok nem hatékony eszközök erre

– szögezte le.

Forrás: Reuters

