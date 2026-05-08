Kiterítette lapjait a Citigroup, nagyszabású célokat tűzött ki a bank

A Citigroup új, középtávú eredményességi célokat tűzött ki, és nagyszabású részvény-visszavásárlási programot jelentett be csütörtöki befektetői napján. A Jane Fraser vezérigazgató nevéhez fűződő átalakítási program ezzel láthatóan kezd beérni - írja a Reuters.

A bank csütörtökön közölte, hogy

2027-re és 2028-ra 11–13 százalék közötti materiális sajáttőke-arányos megtérülést (ROTCE) vár,

amely az iparágban a jövedelmezőség egyik legfontosabb mutatója. Ez számottevő javulás lenne a 2025-ös 8,8 százalékhoz képest, és meghaladná az idei évre, kiigazított alapon megcélzott 10–11 százalékos sávot is. Hosszabb távon, 2029 és 2031 között a Citi már 14–15 százalékos megtérüléssel számol.

A befektetői napon a bank

egy többéves, összesen 30 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlási programot is bejelentett,

amelynek elindítását az idei második negyedévben tervezik. Az RBC elemzői szerint a ROTCE-célok rövid távon elmaradnak a várakozásoktól, ugyanakkor a visszavásárlási keret egyértelműen pozitív fejlemény.

Jane Fraser – aki 2021 márciusa óta vezeti a bankot – második befektetői napján mutatta be a nagyszabású átszervezés eddigi eredményeit. Az átalakítás részeként a Citi

a világ számos országában értékesítette lakossági üzletágait,

egyszerűsítette a vállalatirányítási struktúrát, és

megerősítette kockázatkezelési rendszereit.

Hivatalba lépése óta a bank részvényeinek árfolyama több mint 80 százalékkal emelkedett, idén pedig eddig mintegy 9 százalékkal erősödött, felülmúlva az S&P 500 index 7,5 százalékos hozamát - jegyzi meg a Reuters.

A Citi az első negyedévben felülteljesítette a Wall Street profitvárakozásait: az erős kereskedési bevételek és az élénkülő befektetési banki tevékenység révén az elmúlt évtized legmagasabb negyedéves árbevételét, 24,6 milliárd dollárt ért el, 13,1 százalékos ROTCE mellett.

