Különleges ügyletet hajtott végre az EBRD egy sor magánbefektető bevonásával

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) lebonyolította első jelentős kockázatátruházási ügyletét, amelynek célja a magántőke nagyobb arányú bevonása a feltörekvő piacok finanszírozásába, miközben a bank hatékonyabban használja a saját mérlegét - írja a Reuters.

Az egymilliárd eurós tranzakció keretében az EBRD egy hitelportfólióhoz kapcsolódó

hitelkockázatot ruház át külső befektetőkre, miközben az alapjául szolgáló hitelek továbbra is a bank mérlegében maradnak.

Az ügylet három részletből (tranche-ból) áll:

az 1. részlet egy 835 millió eurós, elsőbbségi (senior) részlet, amelyet az EBRD tart meg,

a 2. részlet egy 145 millió eurós, köztes (mezzanine) részlet, amelyet részben a holland PGGM nyugdíjalap jegyzett, részben pedig az AXA XL, az AXIS Capital és a Liberty Mutual biztosítótársaságok szálltak be,

a 3. részlet egy 20 millió eurós, alárendelt (junior) részlet, amelyet szintén az EBRD tartott meg.

Az ügylet célja, hogy intézményi befektetők számára új eszközt kínáljon az EBRD portfólióiban való részvételre. A kockázatmegosztás és a magántőke mozgósítása révén a bank hatékonyabban használhatja tőkéjét, gyorsíthatja a tőkeforgást, és növelheti a feltörekvő gazdaságokba irányuló hosszú távú befektetések volumenét – mondta Burkhard Kübel-Sorger, az EBRD pénzügyi igazgatója.

Az EBRD 2025-ben 16,6 milliárd euró saját forrást helyezett ki,

emellett további 26,8 milliárd euró magántőkét mozgósított befektetői partnerei bevonásával.

