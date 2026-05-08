  • Megjelenítés
Különleges ügyletet hajtott végre az EBRD egy sor magánbefektető bevonásával
Bank

Különleges ügyletet hajtott végre az EBRD egy sor magánbefektető bevonásával

Portfolio
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) lebonyolította első jelentős kockázatátruházási ügyletét, amelynek célja a magántőke nagyobb arányú bevonása a feltörekvő piacok finanszírozásába, miközben a bank hatékonyabban használja a saját mérlegét - írja a Reuters.

Az egymilliárd eurós tranzakció keretében az EBRD egy hitelportfólióhoz kapcsolódó

hitelkockázatot ruház át külső befektetőkre, miközben az alapjául szolgáló hitelek továbbra is a bank mérlegében maradnak.

Az ügylet három részletből (tranche-ból) áll:

  • az 1. részlet egy 835 millió eurós, elsőbbségi (senior) részlet, amelyet az EBRD tart meg,
  • a 2. részlet egy 145 millió eurós, köztes (mezzanine) részlet, amelyet részben a holland PGGM nyugdíjalap jegyzett, részben pedig az AXA XL, az AXIS Capital és a Liberty Mutual biztosítótársaságok szálltak be,
  • a 3. részlet egy 20 millió eurós, alárendelt (junior) részlet, amelyet szintén az EBRD tartott meg.

Az ügylet célja, hogy intézményi befektetők számára új eszközt kínáljon az EBRD portfólióiban való részvételre. A kockázatmegosztás és a magántőke mozgósítása révén a bank hatékonyabban használhatja tőkéjét, gyorsíthatja a tőkeforgást, és növelheti a feltörekvő gazdaságokba irányuló hosszú távú befektetések volumenét – mondta Burkhard Kübel-Sorger, az EBRD pénzügyi igazgatója.

Még több Bank

Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke

Kemény lobbira készülnek az amerikai bankok: kihasználnák, hogy még a republikánusoké a gyeplő

Kiterítette lapjait a Citigroup, nagyszabású célokat tűzött ki a bank

Az EBRD 2025-ben 16,6 milliárd euró saját forrást helyezett ki,

emellett további 26,8 milliárd euró magántőkét mozgósított befektetői partnerei bevonásával.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Nem tűri tovább az OTP Bank: ismét alkotmányjogi panaszt nyújtottak be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility