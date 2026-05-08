Különleges ügyletet hajtott végre az EBRD egy sor magánbefektető bevonásával

Az egymilliárd eurós tranzakció keretében az EBRD egy hitelportfólióhoz kapcsolódó
hitelkockázatot ruház át külső befektetőkre, miközben az alapjául szolgáló hitelek továbbra is a bank mérlegében maradnak.
Az ügylet három részletből (tranche-ból) áll:
- az 1. részlet egy 835 millió eurós, elsőbbségi (senior) részlet, amelyet az EBRD tart meg,
- a 2. részlet egy 145 millió eurós, köztes (mezzanine) részlet, amelyet részben a holland PGGM nyugdíjalap jegyzett, részben pedig az AXA XL, az AXIS Capital és a Liberty Mutual biztosítótársaságok szálltak be,
- a 3. részlet egy 20 millió eurós, alárendelt (junior) részlet, amelyet szintén az EBRD tartott meg.
Az ügylet célja, hogy intézményi befektetők számára új eszközt kínáljon az EBRD portfólióiban való részvételre. A kockázatmegosztás és a magántőke mozgósítása révén a bank hatékonyabban használhatja tőkéjét, gyorsíthatja a tőkeforgást, és növelheti a feltörekvő gazdaságokba irányuló hosszú távú befektetések volumenét – mondta Burkhard Kübel-Sorger, az EBRD pénzügyi igazgatója.
Az EBRD 2025-ben 16,6 milliárd euró saját forrást helyezett ki,
emellett további 26,8 milliárd euró magántőkét mozgósított befektetői partnerei bevonásával.
