Megérkeztek az Anthropic tálcán kínált AI-ügynökei, napok alatt bevethetők a bankokban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az ügynök-sablonok úgynevezett referenciaarchitektúrák, amelyek három fő összetevőt foglalnak magukba. Ezek közé tartozik

az adott feladathoz szükséges szaktudás és utasításkészlet,

az adatforrásokhoz felügyelt hozzáférést biztosító csatlakozók,

valamint a különböző alügynökök.

Az alügynökök olyan további Claude-modellek, amelyeket a főügynök hív meg egy-egy specifikus részfeladat – például összehasonlító elemzés vagy módszertani ellenőrzés – elvégzésére. A sablonok könnyen kiegészíthetők a vállalatok saját modellezési konvencióival, kockázatkezelési szabályzataival és jóváhagyási folyamataival is a fejlesztő ígérete szerint.

Íme a tíz ügynök-sablon

A kutatási és ügyfélkezelési területen debütált

a prezentáció-építő (Pitch builder) ügynök, amely összehasonlító elemzéseket futtat, befektetői prezentációkat készít.

a tárgyaláselőkészítő (meeting preparer) ügynök, amely a megbeszélések előtt összeállítja az ügyféldossziékat,

az eredményelemző (Earnings reviewer) ügynök, amely a pénzügyi beszámolókat és bejelentéseket dolgozza fel,

a piackutató ügynök (Market researcher) nyomon követi a tőzsdei fejleményeket, összefoglalja a híreket, a közzétett dokumentumokat és a brókerek elemzéseit, valamint jelzi a hitel- és kockázati vizsgálatra szoruló tételeket.

a modellépítő ügynök (Model builder), amely a pénzügyi modellek létrehozásáért és karbantartásáért felel.

A pénzügyi műveletek oldalán kapott helyet

a hónap végi zárást végző (Month-end closer), a főkönyvi egyeztető, az értékelés-ellenőrző,

a pénzügyi kimutatásokat (Statement auditor) auditáló ügynök,

az ügyfél-átvilágítási (KYC) szűrő (KYC screener), amely összeállítja az ügyfélanyagokat, és előkészíti a problémás eseteket a megfelelőségi vizsgálathoz.

az értékelés-ellenőrző ügynök (Valuation reviewer) összehasonlítja az értékeléseket a hasonló ügyletekkel, a módszertannal és a cég ellenőrzési szabványaival

A főkönyvi egyeztető ügynök (General ledger reconciler) egyezteti a főkönyvi számlákat, és elvégzi a nettó eszközérték számítását a nyilvántartási könyvek alapján

A sablonok bővítményként érhetők el a Claude Cowork és a Claude Code környezetekben. Emellett fejlesztői útmutatóként (cookbook) is hozzáférhetők a Claude Managed Agents rendszerben, így az Anthropic szerint

a megoldások éles bevezetése akár néhány nap alatt is megvalósítható.

Integráció partnerekkel

A másik jelentős újdonság az Anthropic bejlentésében az egyik leginkább elterjedt irodai alkalmazás, a Microsoft 365-integráció. A Claude a különböző kiegészítőkön keresztül már az Excelben, a PowerPointban és a Wordben is közvetlenül elérhető, az Outlook-támogatás pedig hamarosan érkezik.

A bővítmények telepítése után a kontextus automatikusan átjárhatóvá válik az alkalmazások között. Ennek köszönhetően egy adott modellben megkezdett munka befejezhető egy prezentációban anélkül, hogy az előzményeket újra el kellene magyarázni a mesterséges intelligenciának.

Az Anthropic emellett új adatcsatlakozókkal és egy úgynevezett MCP-alkalmazással bővíti partneri ökoszisztémáját. A csatlakozók valós idejű, szabályozott adathozzáférést biztosítanak, míg az MCP-alkalmazások lehetővé teszik a külső szolgáltatók saját eszközeinek közvetlen beágyazását a Claude rendszerébe. Az új funkciók a Claude Opus 4.7 modellel működnek a leghatékonyabban.

A rendszer kétféle módon vethető be. Bővítményként a Claude Cowork vagy a Claude Code környezetben fut, együttműködve az elemző meglévő asztali szoftvereivel. A Pitch nevű ügynöknek például elég egy céllistát átadni, és az elkészíti az Excel-alapú összehasonlító modellt, a PowerPoint-alapú befektetői prezentációt, valamint az Outlook-kísérőlevelet.

Másik lehetőségként a Claude Managed Agent önállóan dolgozik a Claude Platformon: képes teljes tranzakciós portfóliók feldolgozására vagy ütemezett, éjszakai futtatásokra. Ehhez a rendszer hosszan futó munkameneteket, eszközszintű jogosultságkezelést, felügyelt hitelesítőadat-tárolót és teljes körű auditnaplót biztosít. Ezeket a megfelelőségi és mérnöki csapatok a Claude Console-ban ellenőrizhetik.

Mindkét esetben megmarad az emberi felügyelet. A felhasználók áttekintik, módosítják és jóváhagyják a Claude munkáját, mielőtt az az ügyfélhez kerülne, vagy bármilyen érdemi intézkedés történne.

Az Office-integrációk alkalmazásonként eltérő feladatokat fednek le. Az Outlookban a Claude egyfajta vezető asszisztensként működik: priorizálja a beérkező leveleket, értekezleteket szervez, és a felhasználó stílusában fogalmazza meg a válaszokat. Az Excelben pénzügyi modelleket épít a beszámolókból és az adatforrásokból, képleteket auditál az összekapcsolt munkafüzetekben, valamint érzékenységvizsgálatokat futtat.

A PowerPointban olyan prezentációkat készít, amelyek automatikusan frissülnek az alapadatok változásakor. A Wordben pedig hitelminősítő feljegyzéseket szerkeszt, amelyeket a cég saját sablonjaihoz igazít.

Ha egy elemző az Excelben kezdett el egy modellt, nem kell újra elmagyaráznia a részleteket, amikor a munka a PowerPointba kerül. A Dispatch funkción keresztül a felhasználók szöveges vagy hangalapú utasítással is kiadhatnak feladatokat, amelyeken a mesterséges intelligencia a háttérben dolgozik. Az elkészült anyag így átnézésre készen várja az elemzőt, amikor az visszaül az asztalához.

Új adatkapcsolódási lehetőségek

A Claude mesterségesintelligencia-ügynökei csak annyira hatékonyak, amennyire a számukra elérhető adatok és a kontextus minősége engedi. Az Anthropic rendszere már korábban is több piaci adat- és kutatási platformhoz csatlakozott, mint például a FactSet, az S&P Capital IQ, az MSCI, a PitchBook, a Morningstar és az LSEG. Emellett a pénzügyi cégek saját adattárházait és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszereit is integrálta, mindezt szigorúan szabályozott jogosultságkezeléssel.

Az újonnan bejelentett adatszolgáltatók között szerepel a Dun & Bradstreet, amely globális szinten biztosít hitelesített cégadatokat. Szintén fontos újdonság a Fiscal AI és a Financial Modeling Prep integrációja. Ezek valós idejű részvénypiaci fundamentumokat, árfolyamokat, pénzügyi kimutatásokat és elemzői konferenciahívások átiratait kínálják. A Guidepoint segítségével több mint százezer, jogszabályi megfelelőség (compliance) szempontjából ellenőrzött szakértői interjú átiratában lehet keresni. Mindeközben az IBISWorld több ezer szektorban szolgáltat iparági szintű bevételi adatokat, pénzügyi mutatókat és előrejelzéseket.

A tőkepiaci tranzakciókhoz kapcsolódóan a Claude immár az SS&C IntraLinks DealCentre virtuális adatszobáihoz is hozzáfér. Ez nagyban megkönnyíti a dokumentumkeresést, az átvilágítási (due diligence) kérdések megválaszolását, valamint a tranzakciók nyomon követését. A Third Bridge elsődleges forrásból származó szakértői interjúkat tesz elérhetővé vállalatokról és iparágakról. A Verisk pedig vagyon-, felelősség- és speciális biztosítási adatokkal támogatja a kockázatelemzést és a kárrendezést.

Külön figyelmet érdemel a Moody's saját MCP-alkalmazásának elindulása. Ez a fejlesztés több mint hatszázmillió, tőzsdén jegyzett és zártkörűen működő vállalat hitelminősítési adatait teszi elérhetővé közvetlenül a Claude-on belül. Ezek az információk kiválóan alkalmazhatók hitelkockázati elemzésekhez, compliance feladatokhoz és üzletfejlesztéshez egyaránt.

Az új ügynökök már elérhetők az Anthropic pénzügyi szolgáltatási piacterén. Minden fizetős csomaggal bővítményként használhatók a Claude Cowork és a Claude Code felületein, míg a Claude Platform nyilvános bétaverziójában programozott módon is integrálhatók.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images