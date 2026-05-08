Megugrott azok száma Magyarországon, akik az állásuk elvesztésétől félnek – mutatják a friss kutatást

A magyarok elsősorban a biztonságot (84%) és az új élmények lehetőségét (84%) társítják a pénzhez, 78%-uk tekinti a szabadság zálogának, tízből heten pedig úgy gondolják, hogy a jövőt szolgáló befektetés – mutat rá a legfrissebb, a lakosság pénzügyi helyzetét vizsgáló Provident megbízásából készült Barométer kutatás.
Miközben négyből három honfitársunk úgy érzi, felelősségteljesen bánik a pénzével,
közel 60%-uk számára a pénzügyekkel való foglalkozás komoly stresszforrást is jelent a mindennapokban.
Az Ipsos Zrt. által 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy továbbra is az infláció számít a legmeghatározóbb egzisztenciális veszélynek a válaszadók körében: a megkérdezettek egyharmada ezt jelölte meg a legerősebb szorongási faktorként.
A korábbi év kutatásaihoz képest ugyanakkor jelentősen megugrott a munkahelyükért aggódók száma:
míg 2025 áprilisában csupán a lakosság 15%-a tartott az állása elvesztésétől, ma már 22% érzi ezt valós veszélynek.
A nyugdíjfélelem minden ötödik embert foglalkoztat, a betegség miatti tartós jövedelemkiesés pedig a megkérdezettek 13%-át aggasztja. Csupán a válaszadók 12%-a nyilatkozott úgy, hogy egyik alapvető egzisztenciális veszélytől sem tart.
A félelmek közvetlen hatással vannak a pénzügyi viselkedésre is: a lakosság kétharmada (68%) a következő félévben is a kiadásai visszafogását tervezi, és csupán 8% gondolkodik fogyasztásnövelésben. Mindeközben a megkérdezettek közel harmada nem érzi magát felkészültnek az anyagiakkal kapcsolatos döntések meghozatalára, a 42% vélekedik úgy, hogy bár rendelkezik megfelelő ismeretekkel, esetenként szakértők segítségét is igénybe veszi, és mindössze a válaszadók 28%-a tartja magát elég felkészültnek ahhoz, hogy egyedül is magabiztos lehessen a pénzügyek tekintetében.
A kutatás arra is rámutat, hogy hogyan vélekednek a magyarok arról, mi segítené őket leginkább pénzügyi céljaik elérésében: 24% a személyre szóló tanácsadásban, míg 23-23% a digitális alkalmazásokban és a pénzügyi szoftverekben, illetve a pénzügyi témájú online tartalmakban látja a fejlődés lehetőségét – vagyis a segítségkérésre és tájékozódásra való nyitottság éppoly erős, mint a pénzkezeléssel kapcsolatos stressz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
