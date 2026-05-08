Mikor szűnik meg az Otthon Start? Tényleg lesz eurónk? Mihez nyúl hozzá először a Tisza? – Itt a lista a bankszakma várakozásairól

A konferenciáról szóló tudósításunk itt olvasható:
A közönség 95%-a szerint jobb lesz a bankszektor viszonya a Magyar-kormánnyal, mint az Orbán-kormánnyal volt, de a válaszadók 76%-a visszafogott szavazatot nyomott: a döntő többség „korrektebb, kiegyensúlyozottabb” kapcsolatra számít.
Nagy várakozás előzi meg az új kormány első, bankszektort is érintő lépéseit, amelyek közül a párt programjában szereplő, a legsürgősebb, illetve a legakutabb 15 témáról itt írtunk. Bár a Tisza Párt programjában a végrehajtások reformja és a devizahiteles perek rendezése is hasonló súllyal szerepel, a kettő közül az előbbinek korábban nekiláthat az új kormány, de ennél is előbb dönthet a kamatstop sorsáról.
Megosztott a közönség azzal kapcsolatban, mi lesz a legnagyobb sztori a hitelpiacon a következő egy évben. A legtöbben mindenesetre a kamatok csökkenésére és a vállalati hitelezés fellendülésére szavaztak.
Miután a PKO jelezte érdeklődését a magyar piac iránt, megkérdeztük, jöhet-e külföldi bank Magyarországra, ha igen, milyen formában. 39% szerint nem lesz jelentősebb piacra lépés, a résztvevők 27%-a viszont a lengyel bank által favorizált fióktelepi formában való megjelenésre szavazott.
Kettészakadt a hitelpiac az utóbbi években: a lakossági hitelezés száguld, a vállalati inkább csak életjeleket mutat. A legnagyobb mértékben a külső gazdasági sokkok határozhatják meg, be tud-e indulni a nagyvállalati hitelezés a közönség szerint, míg a gazdaságpolitikai bizonytalanság szerepe háttérbe szorulhat.
Leginkább az üzleti bizalom javulása indíthatná be a vállalati hitelezést, de fontos szerepe lehet ebben az uniós források megérkezésének, a kamatok csökkenésének és az exportkörnyezet javulásának is.
A konferencián elhangzott: az elmúlt 3 évben összesen mindössze 0,1%-kal növekedett a magyar gazdaság. A közönség jóval optimistább ennél a jövőt illetően: 2027-2030 között éves átlagban 2 és 3 százalék közötti mértékben bővülhet a GDP-nk a résztvevők csaknem fele szerint.
A kormányváltással felélénkültek a magyar euróbevezetéssel kapcsolatos találgatások is, az ezzel kapcsolatos tényekről és tévhitekről itt írtunk. Kármán András leendő pénzügyminiszter 2030-ra tűzte ki célul az euróbevezetés feltételeinek a megteremtését, a közönség 59%-a szerint a tényleges bevezetés valamikor 2032-2034-ben történhet meg.
Nagy várakozás övezi az új kormány otthonteremtési intézkedéseit is. A közönség egységes volt abban, hogy idén nem éri el a tavalyi 23,5%-ot (Q4/Q4) a lakások drágulása, de hogy hol lesz a drágulás 0 és 15 százalék között, az még nagyon bizonytalan.
A leköszönő kormány a társasházi építményi jog bevezetésétől remélte, hogy a fix 3%-os Otthon Start Program (OSP) a tervasztalon lévő lakásokat is hitelezhetővé teszi. A várt fejlesztői kiszámíthatóság azonban ettől nem érkezett meg: a közönség 65%-a szerint egyenesen működésképtelen a koncepció, és ezt nem orvosolja még több biztosíték beépítése.
A lakáshitelpiacon tavaly 1970 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a háztartások, és ha az idei első negyedév 780 milliárdja fennmaradna, akkor 2026 egészét 3100 milliárd felett zárnánk. A közönség lassulást vár: inkább 2000-2500 milliárd felett végezhet idén a piac, ami persze még mindig növekedés lenne tavalyhoz képest.
Úgy tűnik, a kamattámogatott hiteleknek nincs igazi alternatívája: 80% arra szavazott, hogy a Magyar-kormány is ezekre épít, de célzottabbá teszi a programokat.
Jóval bizonytalanabb ezen belül az Otthon Start Program sorsa: 51% szavazott arra, hogy 2027 végéig megszűnik a program, de csak 10% mondta azt, hogy már idén kivezeti a Magyar-kormány a hitelprogramot, öt évnél hosszabb élettartamot pedig csak 6% jósolt az OSP-nek.
A szakmabeliek 96%-a szűkítené az Otthon Start Programot, a legtöbb kritika a konferencián a kölcsön ingatlanbefektetési célú felhasználhatóságát érte. A közönség 20%-a új építésű lakásokra korlátozná a programot (ez támogatná, hogy a kereslet a kínálattal kéz a kézben járjon), a többség viszont rászorultsági vagy más alapon szűkítené a program elérhetőségét az új kormány helyében.
A személyi kölcsönök témája volt az a konferencián, amely a legkevésbé függ a gazdaságpolitikától. A lakáshitelekhez hasonlóan ez a termék is óriási fellendülést mutat, az ügyfélszerzés legjobb módja itt a gyors, digitális hitelnyújtás.
Egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a piacból a BNPL, vagyis az egyszer, gyors és digitális részletfizetési áruhitel-felvétel. Míg néhány éve még szkeptikusan fogadta ezt a piac, ma már csak 23% gondolja úgy, hogy nagyobb lenne a füstje, mint a lángja. A többség szerint erős konkurenciává vált a hagyományos áruhitelezéssel szemben.
A mesterséges intelligencia lassan az összes hitelezési szegmens gyakorlatát átírja, de legalábbis befolyásolja. 2-3 év múlva már a személyikölcsön-felvételek legalább 50%-ában jelentős szerepet játszhat az új technológia.
A Hitelezés 2026 konferencia minden eddiginél nagyobb közönség- és médiaérdeklődés mellett zajlott. A következő nagy banki rendezvényünk május 28-án lesz, érdemes regisztrálni a Financial IT konferenciára.
Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio
Megérkeztek az Anthropic tálcán kínált AI-ügynökei, napok alatt bevethetők a bankokban
Mutatjuk, mit tudnak az AI-agentek.
Egy hatalmas európai kutatás leplezte le, mi dönti el valójában, ki éli túl a hőhullámot és a fagyot
Vannak sebezhető régiók és társadalmi rétegek.
Megugrott azok száma Magyarországon, akik az állásuk elvesztésétől félnek – mutatják a friss kutatást
Minden ötödik válaszadó valós veszélyként éli meg, hogy elveszítheti az állását.
Összeomlottak a PlayStationok eladásai
Küzd a Sony a memóriachipek áremelkedésével.
Begyűrűzik-e a nemzetközi optimizmus a hazai árverésekre?
Vegyes előjelekkel indul az idei első jelentős művészeti árverési hulláma.
Meglepő lépésre készülhet egy dél-európai ország: elfordulna az amerikaiaktól, és török harci repülőre váltana
Nagyon csúnyán összevesztek Trumppal, ez a megrendeléseken is látszódik.
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?