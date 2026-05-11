Erőteljes pénzügyi eredményt ért el az EBRD

Erőteljes pénzügyi eredményt ért el tavaly az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). Az EBRD londoni székhelyén hétfőn ismertetett beszámoló szerint a kelet- és közép-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított pénzintézet nettó eredménye 2025-ben 1,3 milliárd euró volt a 2024-ben elért 1,7 milliárd euró után.
A hétfői eredményjelentés hangsúlyozta: a folytatólagos ukrajnai befektetések, valamint a Szaharától délre fekvő afrikai térségekben és Irakban újonnan elkezdett finanszírozások mellett is erősödött az EBRD pénzügyi helyzete.
A banki eszközállomány 2025 végére elérte a 47 milliárd eurót; ez 6 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi szinthez képest.
A banki tevékenységből eredő bevétel tavaly 2,7 milliárd euró volt; ez adta a teljes bevételek 70 százalékát.
A banki portfolió 0,6 milliárd euró nettó nyereséget generált, de ezt részben ellentételezték az értékvesztés okozta veszteségek: az EBRD beszámolója szerint a várható hitelveszteségekre elszámolt leírás 0,14 milliárd euró volt a 2024-es 0,11 milliárd euró után.
A londoni pénzintézet nem teljesítő hitelállománya 2025 végén a teljes követelésportfolió 8,4 százaléka volt. Az EBRD hangsúlyozza, hogy ez nagyrészt a folytatódó geopolitikai feszültségeket tükrözi.
A bank kiemeli azt is, hogy az Ukrajnához kötődő kitettségek nélkül számolva a nem teljesítő kinnlevőség-ráta tavaly 3,1 százalék volt, ugyanannyi, mint 2024-ben.
A hétfői eredményjelentés szerint az EBRD-be vetett változatlan részvényesi bizalmat jelzi a 4 milliárd eurós tőkeemelés csaknem 95 százalékos lejegyzési rátája.
Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.
A londoni bank a háború kezdete óta több mint 9 milliárd euró finanszírozást mozgósított ukrajnai programokra saját forrásokból és társfinanszírozási partnerek bevonásával.
A hétfői eredménybeszámoló kiemeli, hogy a három globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings, a Moody's Ratings és a Fitch Ratings továbbra is a lehetséges legjobb, "AAA/Aaa" osztályzattal és stabil kilátással tartja nyilván az EBRD-t.
Az EBRD tavaly rekordösszegű, 16,8 milliárd euró értékű finanszírozást nyújtott a működési területéhez tartozó gazdaságoknak, megdöntve az előző finanszírozási rekordot, amelyet 2024-ben ért el 16,6 milliárd eurós támogatással.
Az EBRD által támogatott programok száma is rekordot döntött: a bank 2025-ben 640 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást működési térségében.
