FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Itt a reakció az Intesával és a Generalival kapcsolatos pletykákra

Az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója, Carlo Messina egyértelművé tette: a bank hazai piaci pozíciója miatt versenyjogi okokból nem jöhet szóba a Generali biztosító felvásárlása, sem pedig bármilyen más tranzakció a vállalattal - írja a Reuters.

Messina pénteken egy elemzői kérdésre válaszolva cáfolta a sajtóban rendszeresen visszatérő pletykákat,

amelyek szerint az Intesa részesedést szerezne a Generaliban.

Kifejtette, hogy Olaszország legnagyobb bankjaként mind a banki, mind a biztosítási szektorban rendkívül jelentős piaci részesedéssel rendelkeznek. Emiatt a versenyjogi korlátok gyakorlatilag kizárnak minden akvizíciós lépést.

Hozzátette: bár az Intesa üzleti modellje a vagyonkezelésre és a biztosítási tevékenységre épül, a versenyvédelmi szabályozás komoly akadályt jelent a további terjeszkedés előtt.

Pénteken tette közzé gyorsjelentését az Intesa, amelyben az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves eredményekről adott számot:

