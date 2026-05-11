Kifakadt az EKB alelnöke a német kormány magatartása miatt a Commerzbank-ügyben
Az Európai Központi Bank (EKB) leköszönő alelnöke, Luis de Guindos élesen bírálta a német kormányt, amiért ellenzi az olasz UniCredit felvásárlási ajánlatát a Commerzbankra. A jegybankár figyelmeztetett, hogy az ilyen politikai beavatkozások aláássák az egységes európai piac hitelességét - írta meg a Financial Times.

Nagyon nehéz érvelni a tőkepiaci unió mellett, ha utána azt mondják, hogy ez a konkrét tranzakció mégsem kell nekünk

- fogalmazott Luis de Guindos a Financial Timesnak adott interjújában, amely az egyik utolsó volt nyolcéves EKB-mandátumának lejárta előtt. A spanyol jegybankár szerint Németország "erősen szétaprózott bankszektora" modernizációra szorul. Erre különösen most van szükség, amikor az ország komoly gazdasági kihívásokkal küzd.

Az UniCredit már közel 30 százalékos közvetlen részesedést épített ki Németország második legnagyobb tőzsdei bankjában. A hónap elején pedig egy teljes részvénycserés felvásárlási ajánlatot tettek a fennmaradó Commerzbank-részvényekre is. Ez az ajánlat több mint 35 milliárd euróra értékeli a német pénzintézetet. Friedrich Merz kancellár és a Commerzbank vezetése viszont egyaránt határozottan ellenzi az összeolvadást. Merz egyenesen az olasz bank

"ellenséges" és "agresszív" taktikáját kifogásolta.

Luis de Guindos hangsúlyozta, hogy a német álláspont egyáltalán nem egyedi eset. "Ez mindenhol előfordul" az EU-ban, hiszen a tagállamok rendszeresen megpróbálnak beavatkozni az üzleti döntésekbe. Az ilyen politikai lépések szerinte "az egységes piac szellemével ellentétesek", és "aláássák a tőkepiaci unió hitelességét". Az EKB alelnöke a konkrét fúzió értékelésétől tartózkodott, ugyanakkor leszögezte, hogy a jegybank általánosságban

támogatja a határokon átnyúló konszolidációt.

A nagyobb bankok ugyanis

  • jelentős méretgazdaságossági előnyökre tehetnek szert, emellett
  • magasabb piaci értékelést és
  • olcsóbb forrásbevonást tudnak elérni.

Egy valódi európai nagybank fel tudná venni a versenyt az amerikai riválisokkal

- tette hozzá.

Nyolcéves mandátumára visszatekintve De Guindos elismerte, hogy az EKB "megkésett" a 2021-2022-es inflációs sokk kezelésével. A döntéshozatalt ugyanis jelentősen késleltette az infláció okairól folytatott belső "akadémiai vita". "Az ilyen viták az egyetemen jók, de egy jegybanknak határozottan döntenie kell" - mondta. A közel-keleti konfliktusból eredő inflációs kockázatokat jelenleg kisebbnek ítéli, mint négy évvel ezelőtt. Egyúttal óvott attól is, hogy az EKB esetleg túlreagálja a mostani energiaár-sokkot.

A leköszönő alelnök figyelmeztetett arra is, hogy az elkövetkező hetekben várható makrogazdasági és növekedési adatok valószínűleg nem lesznek kedvezőek. Ez a helyzet fokozott óvatosságot követel meg a jegybanktól. Külön felhívta a figyelmet az euróövezet egyre emelkedő államadósságára. Bár a kötvénypiacok eddig "nagyon nyugodtak voltak", véleménye szerint előbb-utóbb komolyabban fognak reagálni a fiskális kockázatokra. Az állampapírhozamok és a tagállamok közötti hozamfelárak emelkedése a gyakorlatban szigorúbb monetáris feltételeket eredményezhet, akár változatlan EKB-kamatok mellett is. Luis de Guindost júniustól a horvát jegybank elnöke, Boris Vujčić váltja az EKB alelnöki székében.

