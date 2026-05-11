Részvényeket vásárol vissza a Gránit Bank

Részvény-visszavásárlási program indításáról döntött a Gránit Bank Nyrt. Igazgatósága – közölte a társaság a BÉT-en.
A Program célja biztosítani a vállalat vezetői ösztönzési rendszeréhez szükséges részvényeket.
A részvény-visszavásárlási programra előirányzott maximális keret 1 milliárd forint; a program keretében maximum 50 ezer darab törzsrészvényt kívánnak beszerezni.
A program 2026. május 12. és 2027. április 12. között zajlik majd.
A bank azt is közölte: befektetési szolgáltatót bíz meg a program végrehajtásával, a szolgáltató a Gránit törzsrészvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseket és a vásárlások időzítését a banktól függetlenül fogja meghozni. A befektetési szolgáltató nem vásárolhat a részvényekből a BÉT-en kötött legutóbbi független ügylet árfolyama és a BÉT-en aktuálisan érvényes legmagasabb, független vételi ajánlati árfolyam közül a magasabbat meghaladó árfolyamon, függetlenül attól, hogy a Gránit törzsrészvényeit egyéb kereskedési helyszíneken is forgalmazzák-e.
Az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 ezer forint. A legmagasabb összege nem haladhatja meg az ügylet létrejöttét megelőző napon a BÉT-en rögzített záró árfolyam 120%-át. A befektetési szolgáltató egyik kereskedési napon sem vásárolhat a bank törzsrészvényből az adott vásárlás napját megelőző, BÉT-en számított 20 kereskedési nap átlagos napi forgalmának 25%-át meghaladó mennyiséget.
Címlapkép forrása: Portfolio
Dupláját érheti ez a magyar részvény egy friss elemzés szerint
Véleményt mondott a Kalliwoda.
Most érdemes csak igazán figyelni a magyar tőzsde sztárjára!
Jöhet a felfelé kör.
Látványos a lemaradás: a környező országok mindent visznek, hazánkat pedig elfelejtik a világmárkák
A plázastop, a sávos kiskereskedelmi különadó és az árstopok intézménye, valamint az alacsony hazai vásárlóerő a baj.
Nehéz menet lesz, de megcsinálható - időben felszabadíthatják a befagyasztott EU-pénzeket
Még ebben a hónapban benyújthatják a terveket.
Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztes kőzúzalékot
Több kereskedés is érintett lehet.
Kifakadt az EKB alelnöke a német kormány magatartása miatt a Commerzbank-ügyben
Nagyon nehéz így érvelni a tőkepiaci unió mellett.
Megszólalt a sztárelemző: olyan dolog történik a tőzsdén, amire még nem volt példa
Megemelte az S&P 500-ra vonatkozó célárát Ed Yardeni.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?