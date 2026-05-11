Részvényeket vásárol vissza a Gránit Bank
Részvényeket vásárol vissza a Gránit Bank

Részvény-visszavásárlási programot indít a Gránit Bank, maximum 1 milliárd forint értékben vesznek vissza részvényeket – közölte a társaság.

Részvény-visszavásárlási program indításáról döntött a Gránit Bank Nyrt. Igazgatósága – közölte a társaság a BÉT-en.

A Program célja biztosítani a vállalat vezetői ösztönzési rendszeréhez szükséges részvényeket.

A részvény-visszavásárlási programra előirányzott maximális keret 1 milliárd forint; a program keretében maximum 50 ezer darab törzsrészvényt kívánnak beszerezni.

A program 2026. május 12. és 2027. április 12. között zajlik majd.

A bank azt is közölte: befektetési szolgáltatót bíz meg a program végrehajtásával, a szolgáltató a Gránit törzsrészvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseket és a vásárlások időzítését a banktól függetlenül fogja meghozni. A befektetési szolgáltató nem vásárolhat a részvényekből a BÉT-en kötött legutóbbi független ügylet árfolyama és a BÉT-en aktuálisan érvényes legmagasabb, független vételi ajánlati árfolyam közül a magasabbat meghaladó árfolyamon, függetlenül attól, hogy a Gránit törzsrészvényeit egyéb kereskedési helyszíneken is forgalmazzák-e.

Az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 ezer forint. A legmagasabb összege nem haladhatja meg az ügylet létrejöttét megelőző napon a BÉT-en rögzített záró árfolyam 120%-át. A befektetési szolgáltató egyik kereskedési napon sem vásárolhat a bank törzsrészvényből az adott vásárlás napját megelőző, BÉT-en számított 20 kereskedési nap átlagos napi forgalmának 25%-át meghaladó mennyiséget.

