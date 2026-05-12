Durva zavarokra figyelmeztettek a pénzügyi rendszerben a legújabb AI-modellek miatt
A Bank of England felügyeleti szervének vezetője szerint a legújabb mesterségesintelligencia-modellek – köztük az Anthropic Mythosa és a ChatGPT 5.5 Instant – "igen jelentős zavarokat" okozhatnak a pénzügyi szektorban - írja a Reuters.
Sam Woods, a Prudential Regulation Authority (PRA) vezérigazgatója a UK Finance növekedési konferenciáján beszélt a témáról. Elmondta, hogy az új AI-modellek egyre hatékonyabban képesek feltárni a pénzügyi rendszerek sebezhetőségeit. Ez arra kényszeríti a bankokat, hogy minél gyorsabban végezzék el a szükséges javításokat. Woods szerint

jelenleg éppen ez a sietség a pénzügyi rendszer üzemzavarainak fő okozója.

A PRA vezetője hangsúlyozta, hogy a pénzügyi intézményeknek fejleszteniük kell az alapvető kiberbiztonsági eljárásaikat. Emellett fel kell gyorsítaniuk a válaszidejüket is. Úgy véli, hogy ehhez egyre fontosabbá válnak a mesterséges intelligenciára épülő védelmi megoldások.

Az Anthropic áprilisban dobta piacra a Mythos nevű modelljét, amelyet egyelőre csak korlátozott számú üzleti ügyfél érhet el. Kiberbiztonsági szakértők szerint a technológia komoly kihívások elé állítja a bankszektort, különösen annak elavult informatikai rendszereit. A Bank of England társelnökletével működő kiberbiztonsági munkacsoport ugyanakkor a múlt hónapban arra a következtetésre jutott, hogy az ágazat felkészült ezekre a kihívásokra.

