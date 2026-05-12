Egyre több bank kapja meg a veszélyes AI-t, fejvesztve tömik be a legveszélyesebb biztonsági réseket

Az Egyesült Államok legnagyobb hitelintézetei közül többen – köztük a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Citigroup, a Bank of America és a Morgan Stanley – már hozzáférnek a Mythoshoz. A feltárt sebezhetőségekről a nagybankok a kisebb pénzintézeteket is tájékoztatják. Így azok is felkészíthetik a saját informatikai hálózatukat, még ha közvetlenül nem is férnek hozzá a szoftverhez.
A Mythos különösen abban jeleskedik, hogy
önmagukban alacsony kockázatú sebezhetőségeket láncol össze, és ezekből magas kockázatú támadási vektorokat azonosít.
Egy ilyen folyamat felismerése az emberi szakembereknek jóval több időbe telne. Az eszköz emellett rendkívül hatékonyan talál hibákat mind az egyedi fejlesztésű, mind a nyílt forráskódú szoftverekben. Ez a képesség fokozott nyomás alá helyezi a bankokat, hogy mielőbb lecseréljék az elavult, már nem támogatott rendszereiket.
Az egyik legkomolyabb kihívást az jelenti, hogy a javításokat a korábbiakhoz képest soha nem látott sebességgel kell elvégezni. Bizonyos biztonsági réseket napok alatt kell szoftverfrissítéssel orvosolni, míg korábban akár heteket is vártak volna erre. Ez a megnövekedett munkateher azzal járhat, hogy a bankok gyakrabban kénytelenek átmenetileg leállítani a rendszereiket. Az érintett intézmények persze igyekeznek mindezt úgy megoldani, hogy az ügyfeleknek a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák.
A kisebb bankok számára komoly akadályt jelent a technológia magas költsége. A Mythos tokenalapú árazást használ:
egymillió bemeneti token 25 dollárba, egymillió kimeneti token pedig 125 dollárba kerül.
Ez az összeg az Anthropic szélesebb körben elérhető csúcsmodellje, az Opus 4.7 árának az ötszöröse. A vállalat ugyanakkor 100 millió dollár értékű kreditkeretet ajánlott fel a partnereinek. Emellett kiadták a Claude Security nevű eszközt is, amely szélesebb körben teszi elérhetővé a sebezhetőségi vizsgálatokat.
Adam Meyers, a CrowdStrike kiberbiztonsági cég illetékese – amely az Anthropic Project Glasswing partnerprogramjának tagja – megosztotta a szoftverrel kapcsolatos első tapasztalatait. Elmondása szerint a hozzáférés megszerzése után a csapata egy teljes hétvégét töltött azzal, hogy kidolgozza a Mythos hatékony alkalmazásának módszertanát. Ezt a folyamatot még azelőtt elvégezték, hogy egyáltalán hibákat kezdtek volna keresni a rendszerrel. Egy bankfelügyeleti vezető úgy nyilatkozott, hogy az eszköz teljesítménye maradéktalanul megfelel az előzetes várakozásoknak. A mesterséges intelligencia ugyanis rendkívül gyorsan képes összefüggéseket feltárni azokban az esetekben is, ahol az emberi elemzőknek ehhez jóval több időre lett volna szükségük.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
