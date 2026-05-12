Évtizedek óta építkeznek a háttérben: már nyugati nagybankok is erre a magyar fintech vállalatra bízzák a legkritikusabb rendszereiket
Harminc éve alapították a Dorsumot, azt a magyar fintech vállalatot, amely mára a vagyonkezelési és tőkepiaci technológiák nemzetközi piacának aktív szereplőjévé vált. A cég 300 fős csapattal, tíz országban szolgálja ki bankok, vagyon- és alapkezelők, befektetési szolgáltatók digitalizációs igényeit Európában - közölte a társaság. A fintech vállalat képviselői rendszeresen vesznek részt a Portfolio konferenciáin, így lesz ez május 28-ai Financial IT konferenciánkon is. Részletek itt! 
A Dorsum 1996-ban indult, a magyar tőkepiac formálódásának időszakában, amikor a pénzügyi intézmények technológiai támogatása még erősen hiányos volt.

Amikor a szabályozás, az üzleti modellek vagy a technológia változott, nekünk is változnunk kellett (...) ma már nagybankok, regionális és nyugat-európai intézmények is ránk bízzák a kritikus befektetési infrastruktúrájukat

– mondta Kő Róbert, a Dorsum alapítója és társtulajdonosa.

A 2000-es évek elején több nagybank is a Dorsumot választotta és kezdte el használni a cég megoldásait. Ezt követte a regionális expanzió Romániában és Bulgáriában, majd a brit piacra lépés egy vezető privátbank révén.

A Dorsum jelenlegi működését és jövőbeli stratégiáját Mészáros Mariann, a vállalat vezérigazgatója szerint elsősorban a befektetési piac strukturális átalakulása határozza meg.

A vagyonkezelési és banki üzlet jelentős átalakuláson megy keresztül, új környezetben működik. A szabályozói nyomás erősödik, az ügyfelek digitális élményben gondolkodnak, a technológia pedig globális standardizáció felé halad

– fogalmazott.

A vezérigazgató szerint a befektetési szolgáltatók ma már nem külön rendszerekben, hanem integrált, moduláris platformokban gondolkodnak. „Az automatizáció, az AI‑alapú döntéstámogatás, a modern tanácsadói rendszerek és az erős UX ma már alapelvárás.”

A Dorsum a következő években további nemzetközi növekedést tervez, elsősorban a közép‑kelet‑európai régióból indulva, majd Nagy-Britannia, illetve a nyugat-európai piacokon erősítve jelenlétét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

