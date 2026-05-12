Nőtt a KBC nyeresége, de a magyar különadó-változások nélkül még jobban nőtt volna

557 millió eurós adózott eredménnyel zárta az első negyedévet a KBC Csoport, amely kis mértékben múlja felül az egy évvel korábbi 546 millió eurót.

A belga és közép-európai fókuszú pénzügyi csoport nettó kamatbevétele negyedéves összevetésben 4 százalékkal, éves szinten pedig 18 százalékkal nőtt. A közelmúltban felvásárolt 365.Bank és a Business Lease eredményei nélkül a növekedés rendre 2, illetve 15 százalékot tett ki.

A nettó kamatmarzs 2,17 százalékra emelkedett, ami az előző negyedévhez képest 6 bázispontos, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 12 bázispontos javulást jelent.

Az ügyfélhitel-állomány organikusan 2 százalékkal bővült negyedéves, és 7 százalékkal éves alapon.

A biztosítási üzletág biztosítástechnikai eredménye 172 millió eurót ért el. Ez növekedést jelnt az előző negyedévi 166, valamint az egy évvel korábbi 142 millió euróhoz képest. A nem-életbiztosítási ágazat kombinált mutatója kiváló, 84 százalékos szintre javult a 2025-ös teljes évi 87 százalékról. A nem-életbiztosítási termékek értékesítése éves összevetésben 7 százalékkal nőtt. Az életbiztosítások értékesítése az előző negyedévhez képest 9, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 15 százalékkal emelkedett. A kezelt vagyon negyedéves szinten ugyan 1 százalékkal csökkent, éves bázison azonban 8 százalékkal nőtt.

A költség-bevétel arány 44 százalékon állt, ami javulást jelent a 2025-ös teljes évi 46 százalékhoz képest. A bank- és biztosítási adók nélkül számolva ez a mutató mindössze 41 százalékot ért el.

A hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés 164 millió eurót tett ki. Ebből

89 millió euró a hitelportfólióra vonatkozott, míg

75 millió euró a geopolitikai és makrogazdasági bizonytalanságok miatti tartaléknövekedésre jutott. Ez utóbbi tétel egyébként 4 bázisponttal kedvezően hatott a tőkemegfelelési mutatóra.

A tartaléknövekedés és a 365.Bank akvizíciója nélkül számított kockázati költségráta 0,15 százalékra emelkedett a 2025-ös 0,13 százalékról. A vállalat likviditási helyzete továbbra is erős maradt:

a likviditásfedezeti mutató (LCR) 159 százalékon,

a nettó stabil forrásellátottsági mutató (NSFR) pedig 135 százalékon állt, miközben

az elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) 14,4 százalékot ért el.

A Magyarországot is magában foglaló Nemzetközi Piacok üzletág összesen 99 millió euró nettó eredményt termelt. Ebből Szlovákia 45 millió euróval (amelyből a friss akvizíciók 12 millió eurót tettek ki), Bulgária pedig 84 millió euróval vette ki a részét. Ezzel szemben

a magyar piac 30 millió eurós veszteséget könyvelt el.

A magyar eredményt jelentősen terhelte az első negyedévben elszámolt 215 millió eurós bank- és biztosítási adó, ami nagy ugrást jelent a tavalyi első negyedévi 128 millió euróhoz képest.

