  • Megjelenítés
AI-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik az egyik hazai nagybank
Bank

AI-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik az egyik hazai nagybank

Portfolio
Az idei első negyedévben 2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste, amely tízből nyolc esetben ki tudta szűrni az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadásokat, csalárd tranzakciókat - közölte a pénzintézet. A bank jelenleg egy mesterségesintelligencia-alapú, öntanuló csalásmegelőző rendszeren dolgozik. A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Továbbra is nagy kihívást jelentenek a hazai bankok számára a különféle pénzügyi csalások és visszaélések. Az Erste az idei első negyedévben

7,3 ezer csalási kísérletet regisztrált, a bűnözők által így megszerezni kívánt összeg elérte a 2,8 milliárd forintot.

A visszaélésekből

5,9 ezer kötődött a bankkártyákhoz összesen félmilliárd forint értékben, míg átutalással 1,4 ezer alkalommal próbálták megszerezni az ügyfelek pénzét, összesen 2,3 milliárd forintot

Még több Bank

Megújult az MBH Bank mobilappja, új funkciókat is kapott

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi férfi ellen

Meglépte a hatóság az új kiberfenyegetés miatt: azonnali és célzott akciók indulnak a pénzügyi szektorban

– ismertette Zsiga Krisztina, az Erste kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese.

Bár kártyás visszaélésből több van, a nagyobb veszélyt azok az esetek jelentik, amikor a csalók akár a saját gépükről, akár távoli eléréssel az ügyfél eszközéről férnek hozzá annak netbankjához. Az átutalásos csalási próbálkozások átlagos összege jóval magasabb, mint a kártyás visszaéléseké: míg az előbbinél az átlag összeg idén január és március között már az 1,6 millió forintot is meghaladta, a bankkártyák esetében ez 84 ezer forint volt csalásonként.

Az Erste ma már tízből nyolc visszaélési kísérletet ki tud szűrni, ami azt jelenti, hogy a bank az idei első negyedévben az említett 2,8 milliárdból 2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg.

A bűnözők számára sikerrel végződő ügyek jellemzően olyan átutalási csalások voltak, amelyben az elkövető lényegében „fogta az áldozat kezét”, végig vezette a folyamaton. A csalók gyakran a pszichológiai manipuláció eszközével élnek, ráveszik az ügyfelet, hogy saját maga indítson kifizetést. Ilyen gyakori módszer az utóbbi időben a befektetéses csalás: a magukat tanácsadónak kiadó bűnözők kezdetben kisebb, majd egyre nagyobb összegek befektetésére veszik rá áldozataikat, akik nem ritkán hamis weboldalakon „követhetik”, hogyan gyarapodik a pénzük. A csalók sokszor már arra is felkészítik az áldozatot, mit mondjon a bank munkatársának, ha az a gyanús tranzakció felől érdeklődik.

Az Erste évek óta használja és folyamatosan fejleszti saját, valós idejű csalófigyelő rendszerét, míg

jelenleg egy mesterségesintelligencia-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik a bank.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után
Évtizedek óta építkeznek a háttérben: már nyugati nagybankok is erre a magyar fintech vállalatra bízzák a legkritikusabb rendszereiket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility