AI-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik az egyik hazai nagybank

Továbbra is nagy kihívást jelentenek a hazai bankok számára a különféle pénzügyi csalások és visszaélések. Az Erste az idei első negyedévben

7,3 ezer csalási kísérletet regisztrált, a bűnözők által így megszerezni kívánt összeg elérte a 2,8 milliárd forintot.

A visszaélésekből

5,9 ezer kötődött a bankkártyákhoz összesen félmilliárd forint értékben, míg átutalással 1,4 ezer alkalommal próbálták megszerezni az ügyfelek pénzét, összesen 2,3 milliárd forintot

– ismertette Zsiga Krisztina, az Erste kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese.

Bár kártyás visszaélésből több van, a nagyobb veszélyt azok az esetek jelentik, amikor a csalók akár a saját gépükről, akár távoli eléréssel az ügyfél eszközéről férnek hozzá annak netbankjához. Az átutalásos csalási próbálkozások átlagos összege jóval magasabb, mint a kártyás visszaéléseké: míg az előbbinél az átlag összeg idén január és március között már az 1,6 millió forintot is meghaladta, a bankkártyák esetében ez 84 ezer forint volt csalásonként.

Az Erste ma már tízből nyolc visszaélési kísérletet ki tud szűrni, ami azt jelenti, hogy a bank az idei első negyedévben az említett 2,8 milliárdból 2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg.

A bűnözők számára sikerrel végződő ügyek jellemzően olyan átutalási csalások voltak, amelyben az elkövető lényegében „fogta az áldozat kezét”, végig vezette a folyamaton. A csalók gyakran a pszichológiai manipuláció eszközével élnek, ráveszik az ügyfelet, hogy saját maga indítson kifizetést. Ilyen gyakori módszer az utóbbi időben a befektetéses csalás: a magukat tanácsadónak kiadó bűnözők kezdetben kisebb, majd egyre nagyobb összegek befektetésére veszik rá áldozataikat, akik nem ritkán hamis weboldalakon „követhetik”, hogyan gyarapodik a pénzük. A csalók sokszor már arra is felkészítik az áldozatot, mit mondjon a bank munkatársának, ha az a gyanús tranzakció felől érdeklődik.

Az Erste évek óta használja és folyamatosan fejleszti saját, valós idejű csalófigyelő rendszerét, míg

jelenleg egy mesterségesintelligencia-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik a bank.

