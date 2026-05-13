AI-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik az egyik hazai nagybank

Továbbra is nagy kihívást jelentenek a hazai bankok számára a különféle pénzügyi csalások és visszaélések. Az Erste az idei első negyedévben
7,3 ezer csalási kísérletet regisztrált, a bűnözők által így megszerezni kívánt összeg elérte a 2,8 milliárd forintot.
A visszaélésekből
5,9 ezer kötődött a bankkártyákhoz összesen félmilliárd forint értékben, míg átutalással 1,4 ezer alkalommal próbálták megszerezni az ügyfelek pénzét, összesen 2,3 milliárd forintot
– ismertette Zsiga Krisztina, az Erste kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese.
Bár kártyás visszaélésből több van, a nagyobb veszélyt azok az esetek jelentik, amikor a csalók akár a saját gépükről, akár távoli eléréssel az ügyfél eszközéről férnek hozzá annak netbankjához. Az átutalásos csalási próbálkozások átlagos összege jóval magasabb, mint a kártyás visszaéléseké: míg az előbbinél az átlag összeg idén január és március között már az 1,6 millió forintot is meghaladta, a bankkártyák esetében ez 84 ezer forint volt csalásonként.
Az Erste ma már tízből nyolc visszaélési kísérletet ki tud szűrni, ami azt jelenti, hogy a bank az idei első negyedévben az említett 2,8 milliárdból 2,3 milliárd forint ellopását akadályozta meg.
A bűnözők számára sikerrel végződő ügyek jellemzően olyan átutalási csalások voltak, amelyben az elkövető lényegében „fogta az áldozat kezét”, végig vezette a folyamaton. A csalók gyakran a pszichológiai manipuláció eszközével élnek, ráveszik az ügyfelet, hogy saját maga indítson kifizetést. Ilyen gyakori módszer az utóbbi időben a befektetéses csalás: a magukat tanácsadónak kiadó bűnözők kezdetben kisebb, majd egyre nagyobb összegek befektetésére veszik rá áldozataikat, akik nem ritkán hamis weboldalakon „követhetik”, hogyan gyarapodik a pénzük. A csalók sokszor már arra is felkészítik az áldozatot, mit mondjon a bank munkatársának, ha az a gyanús tranzakció felől érdeklődik.
Az Erste évek óta használja és folyamatosan fejleszti saját, valós idejű csalófigyelő rendszerét, míg
jelenleg egy mesterségesintelligencia-alapú, öntanuló csalásmegelőzésen dolgozik a bank.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bekeményítenének az EU kritikus tagállamai: nem adnák csak úgy oda a befagyasztott uniós pénzeket
Új vita indult a jogállamiságról és a közös költségvetés védelméről.
Összeomlás szélére került Izrael kormánya - Napokon belül megbukhat Netanjahu
Politikai válság robbant ki Izraelben.
Eladhatják a magyar repteret, több mint 10 millió euró folyhatna be belőle
Zárt körű egyeztetéseket folytatnak a tulajdonosok.
Új társadalmi szerződés kell az egészségügyben
Czeglédi Tamás cikke.
Kiderült, hol szimatolnak óriási lehetőséget a befektetők: a geopolitikai feszültségek ellenére is elképesztő a kereslet
Dubaj lakóingatlan-piacán megfordult a piaci hangulat.
Elkezdi venni a saját részvényeit a Siemens, eurómilliárdok mozdulhatnak meg a háttérben
Masszívan nő a rendelésállomány.
Jó híreket közölt a Magyar Telekom anyacége
Ők is megemelték várakozásaikat.
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.