Betör az európai kontinens lakossági piacára a legnagyobb amerikai bank

A JPMorgan az egykori berlini fal közelében, egy korábbi bevásárlóközpontban rendezkedik be, tudatosan kerülve a frankfurti pénzügyi központot. A választás nem véletlen: Berlin a fintech cégek, például a Revolut és a Trade Republic otthona, amelyek már bizonyították, hogy a mobilbankolásra épülő modell határokon átívelően is skálázható. A bank 2021-ben indította el a Chase-t az Egyesült Királyságban, ahol agresszív betéti kamatokkal már több mint hárommillió ügyfelet és 30 milliárd font betétállományt szerzett. Igaz, ez a terjeszkedés kezdetben több százmillió fontos veszteséget jelentett.
A németországi indulás éveket csúszott, a bank nem tudta egyszerűen lemásolni a brit platformját.
A rendszert az Egységes Európai Fizetési Térség (SEPA) elvárásaihoz, valamint olyan német sajátosságokhoz kellett igazítani, mint például a kamatjövedelmekre vonatkozó egyháziadó-levonás. A csúszást személyi változások is tetézték. A nemzetközi lakossági terjeszkedést irányító vezető tavaly távozott, az új németországi lakossági banki vezető, Daniel Llano Manibardo pedig csak 2025 áprilisában érkezett. "
Ez volt az első alkalom, hogy a platformot többországossá, többvalutássá és többnyelvűvé kellett tennünk
- nyilatkozta Llano Manibardo a Financial Timesnak.
Európa legnagyobb gazdaságaként Németország elég nagy piac ahhoz, hogy megérje a próbálkozást, ugyanakkor az egyik legkeményebb terep is. Az állami hátterű takarékpénztárak és szövetkezeti bankok százai a legkisebb településeken is jelen vannak fiókokkal, és a betétek több mint 80 százalékát a hagyományos szereplők kezelik. A korábbi külföldi kísérletek rendre kudarcot vallottak, amire jó példa a Citigroup 2008-as kivonulása vagy az SEB 2010-es eladása. A JPMorgan éppen ezért
digitális úton, fiókhálózat nélkül lép be a piacra egyetlen termékkel: egy látra szóló betétszámlával.
Ezt a szűk belépési stratégiát sikerrel alkalmazta korábban a holland ING is, amely mára Németország harmadik legnagyobb lakossági bankjává nőtte ki magát.
A JPMorgan pénzügyi ereje páratlan a globális mezőnyben. Mérlegfőösszege nagyjából háromszorosa, nyeresége pedig mintegy hétszerese a Deutsche Bankénak. Az amerikai bank ambíciói is ehhez mérhetők: azt szeretnék, hogy a Chase minden érintett piacon a legjobb öt közé kerüljön, ami Németországban több mint ötmillió ügyfelet jelentene. A német háztartások mintegy 9400 milliárd euró pénzügyi vagyonnal rendelkeznek, amelynek kétharmada alacsony hozamú termékekben parkol. Az átlagos látra szóló betéti kamat mindössze 0,45 százalék körül mozog, jóval az EKB irányadó kamata alatt.
Ez a különbözet rendkívül vonzó terepet kínál egy agresszíven árazó új belépő számára.
A versenytársak sem tétlenkednek:
aA BBVA tavaly indított digitális bankot Németországban, és 2025 végére mintegy 5 milliárd eurónyi betétet gyűjtött össze, a francia Crédit Agricole, valamint az olasz Intesa Sanpaolo és az UniCredit szintén terjeszkedési terveket vázolt fel erre a piacra. A hagyományos német bankok szorítása ugyanakkor lazul. A digitális bankok az új számlanyitások közel felét viszik el, miközben a neobankok elterjedtsége még csak 15 százalék körüli, szemben az Egyesült Királyság nagyjából 40 százalékos arányával. "Nem kell túl gyorsan nyereséget termelnünk" - mondta Llano Manibardo, jelezve, hogy a JPMorgan hosszú távú befektetésnek tekinti a német piacra lépést.
