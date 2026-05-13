Budapesten lopta el egy Hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, ez két évig fel sem tűnt a színésznek
Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló - számolt be az M1 Híradó.
Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán

több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról.

Több mint 300 tranzakciót indított a 27 éves jordán férfi: vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki. A színésznek két évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját.

A Nemzeti Nyomozó Iroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

2024 januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat a csaló, amikor a Nürnberg c. amerikai filmet forgatták a fővárosban. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést. Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérte.

Címlapkép forrása: Shutterstock

