Drasztikus döntést hozhat Jamie Dimon, ha távozik a brit miniszterelnök

A JPMorgan tavaly jelentette be, hogy új, mintegy 280 ezer négyzetméteres székházat épít London pénzügyi negyedében. A létesítmény akár 12 ezer alkalmazottnak is helyet adhatna, az építkezés hat évet venne igénybe. A bank becslése szerint a beruházás 9,9 milliárd fonttal járulna hozzá a brit gazdasághoz, és több mint 7800 munkahelyet teremtene. A projektet már a bejelentéskor is egy fontos feltételhez kötötték:

az Egyesült Királyságban továbbra is kedvező üzleti környezetnek kell fennmaradnia.

Dimon a Bloombergnek adott párizsi interjújában bírálta a brit adóterheket. Elmondása szerint a JPMorgan az építési projekttel összefüggésben már 10 milliárd dollárnyi többletadót fizetett be. Arra a kérdésre, hogy a brit politikai instabilitás megváltoztatja-e a beruházásról alkotott álláspontját, egyértelműen fogalmazott:

"Ha az új kormány ellenséges a bankokkal szemben, akkor igen.

Dimon ugyanakkor támogatásáról biztosította Starmert és Rachel Reeves pénzügyminisztert. "Starmer nagyon okos ember" - mondta. Hozzátette, hogy a kormány az örökölt államadósság és a költségvetési hiány miatt nehéz helyzetben van. A gazdasági növekedés érdekében azonban a kabinet kénytelen meghozni a rövid távon népszerűtlen döntéseket is. A vezérigazgató dicsérte a Brexit utáni EU-kapcsolatok javítására tett erőfeszítéseket. Külön kiemelte a katonai és hírszerzési szövetségek, valamint a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok fontosságát.

Starmer pozíciója azt követően rendült meg, hogy a Munkáspárt gyengén szerepelt a múlt heti helyhatósági választásokon. A voksoláson a jobboldali Reform UK és a baloldali Zöld Párt is jelentős eredményeket ért el. Keddig kilencven munkáspárti parlamenti képviselő követelte a miniszterelnök lemondását. Ezzel egy időben viszont több mint százan aláírásukkal támogatták a maradását. Starmer kedden bejelentette, hogy kitölti ötéves mandátumát. Lemondás hiányában pártelnöki kihívást csak akkor lehet kezdeményezni ellene, ha a munkáspárti frakció 20 százaléka - jelenleg 81 fő - beáll egy kihívó mögé.

A kötvénypiacok érzékenyen reagáltak a politikai turbulenciára. A brit állampapírok árfolyama kedden esett, szerdára azonban ismét emelkedni kezdett, miután Starmer határozottan elutasította a lemondására felszólító követeléseket.

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images