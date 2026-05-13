Emeli a tétet a Raiffeisen: még többet fizetne a kiszemelt bankért

Az RBI április 8-án jelentette be, hogy önkéntes nyilvános vételi ajánlatot kíván tenni a bécsi székhelyű Addiko Bank AG összes forgalomban lévő részvényére. Az ajánlatot április 27-én nyújtották be az osztrák Felvásárlási Bizottsághoz, amely jelenleg is vizsgálja a dokumentumot.

A megemelt, részvényenkénti 26,50 eurós vételár már magában foglalja a 2025-ös osztalékot is.

Az RBI közleménye szerint a tranzakció sikeres lezárása – 75 százalékos elfogadási aránnyal számolva – mintegy 46 bázisponttal csökkentené a csoportszintű CET1 tőkemegfelelési mutatót. Ez a számítás az oroszországi tevékenység nélkül értendő, a csökkenés pontos mértéke pedig a konszolidációs nyitómérlegtől függ majd.

Amennyiben az Addiko Bank szerbiai, bosznia-hercegovinai és montenegrói leányvállalatainak tervezett leválasztása is sikeresen megvalósul, a tőkehatás jelentősen mérséklődhet. Az összes tranzakció együttes eredménye ebben az esetben mindössze 11 bázispontos CET1-csökkenést jelentene a bankcsoport számára.

Az osztrák bankcsoport részvényárfolyama jelenleg 0,2%-os csökkenést mutat a bécsi tőzsdén.

