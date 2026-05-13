Fact check: nem igaz, hogy a választások előtt devizabetétbe menekültek a magyarok
Egyetlen hónap alatt közel százmilliárd forinttal ugrott meg a lakossági devizabetétek összege, amiből egyértelműen látszik, hogy a parlamenti választás előtti hetekben sokan váltották forintjaikat euróra vagy dollárra – írja a BiztosDöntés.hu. Alaposabban megnéztük a márciusi adatokat, és mi majdnem ellentétes következtetésre jutottunk: ELSŐSORBAN NEM a devizakereslet erősödése áll a növekedés mögött, hanem egy sokkal "unalmasabb" jelenség.

Amikor devizaállományokról értekezünk, érdemes ránézni legalább két idősorra még:

  • a forint árfolyamának az alakulására, hiszen ez átértékeli a devizás megtakarítások és hitelek forintösszegét: ha egyszerre emelkedik az euró árfolyama és a devizás állományok értéke, akkor gyanút kell fogni, hogy az átértékelődések okozzák a növekedést,
  • ha rendelkezésre áll, akkor az MNB adatsorában arra, hogy milyen összegben okozzák a tranzakciók, illetve az átértékelődések (vagy ha van, egyéb volumenváltozások) az állományváltozást – ez már egyértelműen eldönti, mi és milyen arányban áll a háttérben.

Az általunk általában használt jegybanki adatsorok szerint március végén 2421 milliárd forint volt a háztartások devizabetéteinek az állománya a monetáris pénzügyi intézményeknél (a háztartási betétek 15,4%-áról beszélünk), ami 91,8 milliárd forinttal nagyobb az egy hónappal korábbinál, vagyis az állomány növekedéséről szóló állítás igaz.

Ugyanakkor ha megnézzük, ezt a növekedést milyen arányban okozhatta a forint márciusi gyengülése, akkor azt találjuk, hogy

  • a február végi 375,74 forintról március végére 385,85 forintra emelkedett az euró, és 318,56 forintról 336,46 forintra a dollár árfolyama, vagyis forintban kifejezve felfelé értékelődött át az állomány,
  • az MNB betéti adatai bizonyítják is, hogy elsősorban átértékelődésről volt szó, és nem devizabetétbe menekülésről: a 91,8 milliárd forintos állománynövekedésből mindössze 18,6 milliárd forintot magyaráznak a tranzakciók, aminél az elmúlt egy évben hat hónapban is regisztrált már nagyobb nettó devizabetéti tőkebeáramlást a jegybank.

Az alábbi ábrán az is látszik, hogy a betéti tranzakciók szempontjából kifejezetten csendes hónap volt a március az előző hónapok választási osztogatása miatt bekövetkező pénzbeáramlás után. Az persze igaz, hogy az azóta ismét bekövetkezett forinterősödés növeli a devizabetétek iránti érdeklődést is, így a következő hónapokban még erősebb devizabetéti beáramlás jöhet.

