Meglépte a hatóság az új kiberfenyegetés miatt: azonnali és célzott akciók indulnak a pénzügyi szektorban
A német pénzügyi felügyelet, a BaFin jelentős és növekvő kiberkockázatokra figyelmeztetett a mesterséges intelligencia fejlődése kapcsán. A hatóság egyúttal bejelentette, hogy új részleget hoz létre a pénzügyi intézmények célzott ellenőrzésére - jelentette a Reuters. A témával a május 28-ai Financial IT konferenciánk kiberbiztonsági szekciójában is foglalkozunk majd.
Mark Branson, a BaFin elnöke kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy az új MI-modellek figyelemre méltó sebességgel képesek feltárni a sebezhetőségeket az informatikai rendszerekben. Ez a fenyegetés egyaránt érinti az új és a meglévő infrastruktúrákat. A felfedezett gyenge pontokat ráadásul egyre gyorsabban tudják kihasználni. Branson a kiberbiztonság megerősítését sürgős és elengedhetetlen beruházásnak nevezte. Hozzátette, hogy a pénzügyi szektor ezt anyagilag meg is engedheti magának.

Az azonnali fellépés hátterében az Anthropic vállalat Mythos nevű AI-modelljének megjelenése áll, amely komoly versenyfutást indított el a globális bankszektorban. Számos amerikai bank már hozzáférést kapott a technológiához. Eközben a szabályozó hatóságok világszerte vizsgálják, hogy milyen kiberbiztonsági kockázatokat rejt az új rendszer, és mennyire felkészültek erre a pénzügyi intézmények. Szakértők szerint a Mythos különösen a bankszektor elavult, úgynevezett örökölt informatikai rendszerei számára jelent komoly fenyegetést.

A BaFin válaszlépésként új részleget állít fel, amely célzott, úgynevezett "IT-reflektorfény" típusú ellenőrzéseket végez majd a pénzügyi vállalatoknál. Branson kiemelte, hogy ezek a vizsgálatok lényegesen kevesebb időt vesznek igénybe, mint az átfogó ellenőrzések. Ennek köszönhetően

a hatóság több eljárást tud lefolytatni, és sokkal hatékonyabban reagálhat az aktuális fejleményekre, valamint a kiberincidensekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

