Megújult az MBH Bank mobilappja, új funkciókat is kapott

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Ma az ügyfelek 40 százaléka elsősorban mobilon, 25 százaléka pedig kizárólag mobilon intézi mindennapi pénzügyeit, az internetbank aránya csupán 5 százalékot tesz ki. Ez összességében pedig azt jelenti, hogy az ügyfelek 70 százalékánál a digitális csatornák jelentik az elsődleges kapcsolódási pontot a banki szolgáltatásokhoz, ami egyértelmű irányt mutat a bankszektor számára.

Az ügyfelek a bankolást ma már ugyanazzal a felhasználóiélmény-elvárással közelítik meg, mint bármely más digitális szolgáltatást: átláthatóságot, logikus felépítést, személyre szabhatóságot és gyors reakcióidőt várnak el. A mobilbanki fejlesztések közvetlen hatással vannak az ügyfélelégedettségre és arra, milyen képet alakítanak ki a bankról, hogyan érzékelik az adott bank innovációs képességét.

A mobilalkalmazásokban leggyakrabban használt funkciók továbbra is az alap banki műveletekhez kapcsolódnak – például az egyenlegellenőrzés és az átutalások –, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés az összetettebb, kényelmet növelő megoldások iránt is.

Az MBH teljesen megújította mobilalkalmazását, a frissítés 2026 tavaszától fokozatosan vált elérhetővé az ügyfelek számára.

Az új MBH Bank App átdolgozott felületet kapott, amely egyszerűbb navigációt és gyorsabb funkcióelérést biztosít. A személyre szabható főoldal révén minden ügyfél a számára legfontosabb funkciókat helyezheti előtérbe. Az átutalási folyamat egyetlen, logikusan felépített képernyőre került, ami akár 40–60 százalékkal is lerövidítheti az ügyintézés idejét.

„A fejlesztéssel új funkciók is megjelentek az alkalmazásban – többek között a lakás-előtakarékosság és a csekkbefizetés –, amelyek tovább bővítik az egy helyen elérhető szolgáltatások körét. A biometrikus azonosítás, a valós idejű ingyenes értesítések és a 3D Secure védelem együttesen járulnak hozzá a biztonságos digitális bankoláshoz. Ezenfelül a teljes mobilalkalmazás átesett egy kódmegújításon is, ami a jövőbeni fejlesztések gyorsabb bevezetését szolgálja” – mondta Sudár Gábor, az MBH Bank digitális ügyfélmegoldások fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős ügyvezető igazgatója.

„Ha az ügyfél gyorsabban el tudja intézni ügyeit, kevesebbet kell gondolkodnia és jobban átlátja a pénzügyeit, akkor elértük a célunkat.” – tette hozzá Léder Tamás, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatója.

Léder Tamás MBH Bank, Digitális üzleti kompetenciák igazgató Léder Tamás a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2014-ben, majd a Corvinus és a Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Ezt követ … Tovább

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio