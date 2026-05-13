Nagy dobással állt elő az UniCredit a prémium ügyfeleknek

A bank közleménye szerint a Prime a digitális megoldások és a szakértői támogatás kombinációjára épül a közép- és kelet-európai régióban. A szolgáltatás
- a mobilalkalmazáson belüli közvetlen kapcsolatot biztosító Prime MyAdvisor-opciót;
- Prime banki szakértőktől elérhető, személyre szabott tanácsadást; valamint
- a bankfiókokban és a telefonos ügyfélszolgálaton elérhető elsőbbségi kiszolgálást
tartalmaz. A Prime-ügyfelek számára elérhető további lehetőségek: személyre szabott befektetési tanácsadás, Prime zónák a bankfiókokban, hozzáférés az „UniCredit The Investment Institute” befektetési stratégiai elemzéseihez, kedvezményes vagy ingyenes repülőtéri váróterem-használat, meghívás rendezvényekre– és egyéb szolgáltatások.
A digitális képességekre és a közép-kelet-európai régióban kiépített hálózatra támaszkodva a Prime by UniCredit Bank illeszkedik az UniCredit Unlimited stratégiába, amelynek célja a banki szolgáltatások és a digitális működés ötvözése - közölték.
Kutatáson alapuló modell
Az UniCredit több mint 11 000 ügyfelére kiterjedő, különböző piacokon végzett kutatása szerint a mobil- vagy az online banki platformokon elérhető digitális pénzügyi megoldásokat ügyfeleik gyorsnak és kényelmesnek tartják, de gyakran személytelennek érzik őket. Ugyanakkor a hagyományos banki szolgáltatásokat személyesnek, de lassabbnak tartják. A megkérdezettek szerint a szolgáltatás minősége és az emberi tényező – elérhetőség, tanácsadás, professzionalizmus – továbbra is kritikusak elégedettségi szempontból. Ugyanakkor a digitális megoldások bár elengedhetetlenek, önmagukban nem elegendőek. Ezért az ügyfelek
nem akarnak választani a digitális és a személyes banki szolgáltatások között:
nagy értéket tulajdonítanak egy olyan ügyfélélménynek, amely mindkettőt egyszerre kínálja – a Prime erre nyújt megoldást.
A kutatási eredmények
A Közép-Kelet-Európa-szerte végzett kutatás során a Prime értékkínálata jól teljesített olyan mutatók alapján, mint az „igények kielégítése” és a „használati hajlandóság”. Ezzel a Prime a több mint 1000 vizsgált, eltérő iparágakból származó szolgáltatási megoldások felső 25%-ába került. Az eredmény az integrált digitális és személyes elemekre egyszerre épülő Prime modell működőképességét támasztja alá.
A megkérdezettek azt mondták, hogy három tényező alapján választanák a Prime-ot: a gyorsaság, az egyszerűség és a szakértővel való személyes kapcsolat. A szolgáltatás mindhárom területen jól teljesít: értéket nyújt méltányos árazás mellett.
Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője kiemelte: „UniCredit Unlimited stratégiánkkal arra törekszünk, hogy az üzleti modellünket technológiai és mesterséges intelligencia szempontból újragondoljuk, miközben az ügyfélszolgálatot a hagyományos banki kereteken túl is fejlesztjük. A Prime egy lehetséges megközelítést mutat arra, hogyan lehet az igényekhez igazodva digitális megoldásokat és emberi szakértelmet biztosítani. Amikor digitális képességeinket a szakértő tanácsadók tudásával ötvözzük, és ezt következetesen nyújtjuk a közép- és kelet-európai országokban, az ügyfelek kiszolgálása is hatékonyabbá válhat.”
Vörös Réka, a Lakossági és kisvállalati divízió vezetője hozzáfűzte: “A Prime by UniCredit Bank bevezetése itthon egy lépés abba az irányba, hogy prémium ügyfeleinket mind a digitális, mind a személyes térben az igényeikhez igazodva szolgáljuk ki. Arra számítunk, hogy Prime-szakértőink szaktudása, valamint kibővített mobilfelületünk megfelel az ügyfelek elvárásainak, és élni fognak az új szolgáltatás által elérhető megoldásokkal.”
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban
Konkrét javaslatcsomagokkal készülnek.
Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot
Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a drónokkal a NATO csapatai.
Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját
Gépjárművel behajtani tilos.
Mire kell figyelni a kata újratervezése során? Reagált Kármán András bejelentésére az Adótanácsadók Egyesülete
Vadász Iván, az egyesület elnökének írása.
Rendőrök szálltak ki a Győr-Szolhoz, dagad a győri lakáskassza-botrány
Mindeközben a város egy másik cége ellen is nyomozás folyik.
Tulajdonosi változások jöhetnek a Budapesti Értéktőzsdénél, a tranzakciós illeték eltörlését kérik
Újra előkerült az állami vállalatok tőzsdei bevezetésének a kérdése is.
Ritkaságszámba menő égi tüneményt csodálhatunk meg a jövő héten
Látványos lesz, annyi szent.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?