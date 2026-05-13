Nagy dobással állt elő az UniCredit a prémium ügyfeleknek

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A bank közleménye szerint a Prime a digitális megoldások és a szakértői támogatás kombinációjára épül a közép- és kelet-európai régióban. A szolgáltatás

a mobilalkalmazáson belüli közvetlen kapcsolatot biztosító Prime MyAdvisor-opciót;

Prime banki szakértőktől elérhető, személyre szabott tanácsadást; valamint

a bankfiókokban és a telefonos ügyfélszolgálaton elérhető elsőbbségi kiszolgálást

tartalmaz. A Prime-ügyfelek számára elérhető további lehetőségek: személyre szabott befektetési tanácsadás, Prime zónák a bankfiókokban, hozzáférés az „UniCredit The Investment Institute” befektetési stratégiai elemzéseihez, kedvezményes vagy ingyenes repülőtéri váróterem-használat, meghívás rendezvényekre– és egyéb szolgáltatások.

A digitális képességekre és a közép-kelet-európai régióban kiépített hálózatra támaszkodva a Prime by UniCredit Bank illeszkedik az UniCredit Unlimited stratégiába, amelynek célja a banki szolgáltatások és a digitális működés ötvözése - közölték.

Kutatáson alapuló modell

Az UniCredit több mint 11 000 ügyfelére kiterjedő, különböző piacokon végzett kutatása szerint a mobil- vagy az online banki platformokon elérhető digitális pénzügyi megoldásokat ügyfeleik gyorsnak és kényelmesnek tartják, de gyakran személytelennek érzik őket. Ugyanakkor a hagyományos banki szolgáltatásokat személyesnek, de lassabbnak tartják. A megkérdezettek szerint a szolgáltatás minősége és az emberi tényező – elérhetőség, tanácsadás, professzionalizmus – továbbra is kritikusak elégedettségi szempontból. Ugyanakkor a digitális megoldások bár elengedhetetlenek, önmagukban nem elegendőek. Ezért az ügyfelek

nem akarnak választani a digitális és a személyes banki szolgáltatások között:

nagy értéket tulajdonítanak egy olyan ügyfélélménynek, amely mindkettőt egyszerre kínálja – a Prime erre nyújt megoldást.

A kutatási eredmények

A Közép-Kelet-Európa-szerte végzett kutatás során a Prime értékkínálata jól teljesített olyan mutatók alapján, mint az „igények kielégítése” és a „használati hajlandóság”. Ezzel a Prime a több mint 1000 vizsgált, eltérő iparágakból származó szolgáltatási megoldások felső 25%-ába került. Az eredmény az integrált digitális és személyes elemekre egyszerre épülő Prime modell működőképességét támasztja alá.

A megkérdezettek azt mondták, hogy három tényező alapján választanák a Prime-ot: a gyorsaság, az egyszerűség és a szakértővel való személyes kapcsolat. A szolgáltatás mindhárom területen jól teljesít: értéket nyújt méltányos árazás mellett.

Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője kiemelte: „UniCredit Unlimited stratégiánkkal arra törekszünk, hogy az üzleti modellünket technológiai és mesterséges intelligencia szempontból újragondoljuk, miközben az ügyfélszolgálatot a hagyományos banki kereteken túl is fejlesztjük. A Prime egy lehetséges megközelítést mutat arra, hogyan lehet az igényekhez igazodva digitális megoldásokat és emberi szakértelmet biztosítani. Amikor digitális képességeinket a szakértő tanácsadók tudásával ötvözzük, és ezt következetesen nyújtjuk a közép- és kelet-európai országokban, az ügyfelek kiszolgálása is hatékonyabbá válhat.”

Vörös Réka, a Lakossági és kisvállalati divízió vezetője hozzáfűzte: “A Prime by UniCredit Bank bevezetése itthon egy lépés abba az irányba, hogy prémium ügyfeleinket mind a digitális, mind a személyes térben az igényeikhez igazodva szolgáljuk ki. Arra számítunk, hogy Prime-szakértőink szaktudása, valamint kibővített mobilfelületünk megfelel az ügyfelek elvárásainak, és élni fognak az új szolgáltatás által elérhető megoldásokkal.”

Címlapkép forrása: Portfolio