Pénzmosás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi férfi ellen

Csalás során szerzett pénzt fogadott a bankszámlájára és adott tovább az a zalaegerszegi férfi, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

Jánky Judit közölte: az 55 éves férfi 2023-ban nyitott bankszámlát az egyik pénzintézet zalaegerszegi fiókjában. Két hónappal később megkereste egy a nyomozás során ismeretlenül maradt férfi azzal, hogy adja meg neki a bankszámlaszámát, valamint az internetbankjához tartozó belépési adatait, majd

a számlájára érkező összegeket vegye fel, és adja át neki és a társainak.

Az ismeretlen 300 ezer forintot ígért a vádlottnak, aki tudta, hogy ezzel közreműködik abban, hogy a bűnös eredetű pénzösszeget ténylegesen megszerző személyek kilétét leplezze. Az ajánlatot azonban elfogadta, ezért rögtön 40 ezer forintot kapott.

A vádlott által megadott adatokat arra használta az ismeretlen férfi, hogy egy telefonoscsalással megszerzett kétmillió forintot arra utaljon az áldozat.

A pénz megérkezése után azt kérte a vádlottól, hogy egy budapesti bankautomatánál várakozzon, ahol később megjelent 13 ember, akiknek egyenként 100-100 ezer forintot vett le és adott át. A fennmaradó összeget a később szintén megérkező ismeretlen férfinek adta át.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben,

felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva.

