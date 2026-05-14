AI-forradalom a bankokban: két hét múlva egy helyen a szektor nagyágyúi!

A konferencia a bankszektor digitális átalakulásának kulcsfontosságú pillanatában érkezik, amikor az AI-boom már kézzelfogható eredményeket szállít, a fintechek egyre nagyobb piaci részesedést szereznek, miközben a szabályozók és a kibercsalók egyaránt új kihívások elé állítják az intézményeket. A rendezvényen
banki felsővezetők, IT-döntéshozók, top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legaktuálisabb trendeket.
I. szekció: Fintech verseny, digitalizáció és AI-boom a bankszektorban
A nyitószekció a bankszektor legnagyobb átalakulási kihívásaival foglalkozik, ahol a mesterséges intelligencia már túllépett a kísérletezési fázison. A szekció során betekintést kaphatunk abba, hogyan küzdenek meg a hagyományos bankok a fintech támadókkal, és milyen stratégiákat választanak a digitális transzformáció felgyorsítására. Előadóink lesznek többek között:
II/A szekció: AI és innováció a bankokban
Az AI-forradalom mélyebb rétegeit boncolgatja ez a szekció, amely túlmutat az egyszerű automatizáláson. Itt az agentic AI-ról, az új üzleti use case-ekről és arról lesz szó, hogyan alakíthatja át teljesen a bankolás jövőjét a mesterséges intelligencia.
A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy valóban betört-e és kezdte-e el felforgatni az AI a bankokat, és érkeznek-e már a kézzelfogható eredmények.
II/B szekció: Technology deep dive - AI és digitalizációs use case-ek, esettanulmányok
A gyakorlati megvalósítás kerül fókuszba ebben a szekcióban, ahol konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a digitális transzformáció legújabb trendjeit.
III/A szekció: Payment trendek Magyarországon
A fizetési piac átalakulása áll a szekció középpontjában, ahol a qvik térnyerésétől a kártyás trendeken át a pénzforgalmi szuverenitásig minden fontos trendet megvitatnak. A szekció nyitóelőadását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója tartja "Pénzforgalmi trendek és tervek - Mit mond az MNB?" címmel.
III/B szekció: Csalások és kiberbiztonság
A kiberbiztonság és a csalások elleni küzdelem témáit boncolgatja ez a szekció, különös tekintettel az AI-alapú támadások növekvő veszélyére.A szekció kerekasztal-beszélgetése a kiberbiztonság és csalások témáit járja körül, különös figyelmet fordítva arra, hogy valóban veszélyes képességű AI-modell jelent-e meg.
III/C szekció: Vibe coding workshop 1. rész
Egyedülálló interaktív élményt kínál ez a workshop, ahol a résztvevők AI-eszköz segítségével valósíthatnak meg egy banki üzleti use case-t. A workshop célja a vállalati innováció felgyorsítása és az ötletek azonnali tesztelése, előzetes mély technikai tudás nélkül is.
IV/A szekció: Vitaszekció
Rendhagyó, szórakoztató formában dolgozza fel a bankolás jövőjét alapjaiban befolyásoló témákat ez a szekció. Három nagy vita várható: "A mesterséges intelligencia tényleg elveszi a munkát!" címmel az NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatársa és a Y2Y CEO-ja vitatkozik, "A fintechek nyernek vagy a bankok húzzák be a magyar piacot?" témában a Binx vezérigazgatója és az Erste Bank napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás Tribe vezetője csap össze, míg "A kriptók jelentik a jövő meghatározó csodapénzét vagy csak óriási lufiról, rejtett piramisjátékról van szó?" kérdésben a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója és az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója méri össze érveit.
Állófogadás & Networking
A konferencia állófogadással zárul, ahol oldott hangulatban folytatódhatnak a szakmai beszélgetések és új üzleti kapcsolatok köthetők. A résztvevők találkozhatnak és koccinthatnak a bankszektor legfontosabb szereplőivel: top vezetőkkel, fintech-gurukkal, tanácsadókkal, szabályozókkal, startupperekkel és IT-cégek szakértőivel.
---
A Financial IT 2026 konferencia május 28-án várja a bankszektor, fintech cégek, IT-beszállítók, startup vállalkozások, tanácsadók és szabályozók képviselőit. A részvételi díj 179.900 Ft + ÁFA. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el. Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy betekintést nyerjen a bankszektor jövőjébe és kapcsolatot építsen az iparág kulcsszereplőivel!
