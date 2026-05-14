Meglepte az elemzőket a bank, amelyik szemet vetett Magyarországra

A pénzintézet csütörtökön közzétett beszámolója szerint az első negyedéves nettó eredmény 2,52 milliárd zloty lett. Ez felülmúlta a 2,43 milliárd zlotys profitot váró elemzői konszenzust - írja a Reuters. A kedvező teljesítmény hatását
az alacsonyabb kamatkörnyezet és a magasabb adóterhek sem tudták kioltani.
Nemrég írtunk arról, hogy az új üzleti lehetőségekkel kecsegtető magyar piacra, és már fióktelep alapítását fontolgatja hazánkban. Bár a harmad részben állami tulajdonú PKO-t múltja és piacvezető mérete miatt gyakran „lengyel OTP”-ként is emlegetik idehaza, nemzetközi stratégiája valójában egészen más: míg az OTP egy „régiós birodalomépítő”, addig a PKO egy „hazai erődítmény” a magyarnál négyszer nagyobb belföldi piacán. Ennek megfelelően az expanziója is merőben eltér az OTP modelljétől. Alábbi cikkünkben 10 ábrán mutattuk be a bankot:
Miután a lengyel bank jelezte érdeklődését a magyar piac iránt, megkérdeztük a Portfolio múlt heti Hitelezés 2026 konferenciájának a bankszakmai közönségét is arról, a következő két évben jöhet-e külföldi bank Magyarországra, ha igen, milyen formában. 39% szerint nem lesz jelentősebb piacra lépés,
a résztvevők 27%-a pedig a lengyel bank által favorizált fióktelepi formában való megjelenést valószínűsíti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép
Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdezte a Portfolio.
Kilenc év után repült Kínába amerikai elnök - Nézzük, miről volt szó a tárgyalások első napján
Minden szép, minden jó, mindenki mosolyog.
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Közel sem egyértelmű a döntés – adunk néhány fogódzót.
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalos a lista, ami teljesen átírja az eddigi rendszert.
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt
Nyugtat az infektológus.
A Magyar-kormány első ülésén már jelen voltak égető kérdések
Fontos gazdasági témák voltak napirenden, összefoglaljuk a lényeget.
Rengett a föld Magyarországon
Több bejelentés is érkezett.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.