Meglepte az elemzőket a bank, amelyik szemet vetett Magyarországra

Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO BP az első negyedévben 2 százalékkal növelte nettó nyereségét. Ez a növekedés elsősorban a svájcifrank-alapú hitelekhez kapcsolódó jogi kockázati céltartalék-képzés csökkenésének, valamint a magasabb jutalékbevételeknek köszönhető.

A pénzintézet csütörtökön közzétett beszámolója szerint az első negyedéves nettó eredmény 2,52 milliárd zloty lett. Ez felülmúlta a 2,43 milliárd zlotys profitot váró elemzői konszenzust - írja a Reuters. A kedvező teljesítmény hatását

az alacsonyabb kamatkörnyezet és a magasabb adóterhek sem tudták kioltani.

Nemrég írtunk arról, hogy az új üzleti lehetőségekkel kecsegtető magyar piacra, és már fióktelep alapítását fontolgatja hazánkban. Bár a harmad részben állami tulajdonú PKO-t múltja és piacvezető mérete miatt gyakran „lengyel OTP”-ként is emlegetik idehaza, nemzetközi stratégiája valójában egészen más: míg az OTP egy „régiós birodalomépítő”, addig a PKO egy „hazai erődítmény” a magyarnál négyszer nagyobb belföldi piacán. Ennek megfelelően az expanziója is merőben eltér az OTP modelljétől. Alábbi cikkünkben 10 ábrán mutattuk be a bankot:

Miután a lengyel bank jelezte érdeklődését a magyar piac iránt, megkérdeztük a Portfolio múlt heti Hitelezés 2026 konferenciájának a bankszakmai közönségét is arról, a következő két évben jöhet-e külföldi bank Magyarországra, ha igen, milyen formában. 39% szerint nem lesz jelentősebb piacra lépés,

a résztvevők 27%-a pedig a lengyel bank által favorizált fióktelepi formában való megjelenést valószínűsíti.

