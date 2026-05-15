Bencsik László: a veszélyhelyzet megszűnt, bízunk benne, hogy az extraprofitadó is megszűnik

Mik a legfontosabb üzenetek? Az OTP az elmúlt évtizedben régiós piacvezetővé vált, öt országban tölt be meghatározó szerepet, miközben 2014 óta 14 akvizícióval és 4,4-szeres nettó hitelbővüléssel erősítette pozícióját. A hitelállomány jelentős része már eurózónás és uniós országokhoz kötődik. A bank jövedelmezősége továbbra is kiemelkedő, a 2025-ös 21,6 százalékos ROE után 2026 első negyedévében időarányos tételekkel korrigálva 23,5 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést ért el. Emellett az OTP tőke- és likviditási helyzete is stabil, amit a magas tőkemegfelelési mutatók, az alacsony hitel/betét arány és a rendkívül erős likviditási ráta is alátámaszt.
Bencsik László kiemelte, hogy az állami terhek nyomás alatt tartották a bankcsoport profitját az első negyedévben, az ígéretek szerint ezeket már ki kellett volna vezetni, de az nem történt meg az elmúlt években, de nem hogy csökkentek volna, hanem még emelkedtek is. Ráadásul a bankadót, extraprofitadót, felügyeleti díjakat egy összegben az első negyedévben kellett elszámolni.
A veszélyhelyzet megszűnt, bízunk benne, hogy az extraprofit adó is megszűnik,
mondta a vezérigazgató-helyettes, utalva arra a tételre, ami idén a bank várakozásai szerint a tavalyi 54 után idén 115 milliárd forintot tehet ki..
Ha a speciális tételek időarányos hatásával korrigálnánk, akkor 324 milliárd forint lett volna a profit, és 23,5% a sajáttőke-arányos megtérülés. A hivatalos profit viszont 177 milliárd forint, a ROE pedig 12,8%.
A kamatmarzsok javulnak, a portfólióminőség stabil.
A 120 milliárd forint egy nagyon izmos eredmény, kommentálta Bencsik László az OTP Core első negyedéves profitot, ami a teljes évre vonatkozó tételek időarányos figyelembevételével értendő (a jelentett eredmény 14 milliárd forint mínusz volt), de kiemelte, hogy a profitot az egyéb bevételek FVA miatti emelkedése (20 milliárd forint) és az orosz kötvényekre képzett értékvesztés visszaírása (19 milliárd forint) is támogatta.
Az OTP az Otthon Start konstrukciónál is meghatározó szereplő, a jelzáloghitel-szerződések számában piacvezető részesedést ért el. A programban eddig mintegy 14 800 ügyfél vett részt, az átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő pedig 23,5 év volt.
Az első negyedévben a kisvállaltoknak nyújtott hitelek állománya 6 százalékkal nőtt, nagyobb mértékben, mint 2023-ban és 2024-ben összesen, emelte ki Bencsik László.
Ha ez így folytatódik, akkor 20 százalék felett is lehet a mikro és kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek bővülése idén,
mondta a vezéigazgató-helyettes.
Magyarországon, Bulgáriában és Szlovéniában már tavaly is dinamikusan nőtt a hitelállomány, de ez az idei első negyedévben még gyorsult is, 5, 5 illetve 4 százalék volt a bővülés.
A tőkehelyzet továbbra is stabil, a CET1 ráta a tavaly év végi 18,1%-ról 17,6%-ra csökkent (a felügyeleti elvárás 11,1%), ezt részben a magyar alaptevékenység vesztesége okozta.
Nagy esély van arra, hogy a magyar gazdaság dinamikusan növekvő, fenntartható pályára álljon a következő években, egy ilyen környezet a Magyarországon működő bankok szempontjából is jó hír. Ezek a pozitív hatások viszont nem a következő hónapokban fognak megjelenni, inkább a közép- és hosszú távon, mondta Bencsik László.
Az OTP 2026-ra azzal számol, hogy Magyarországon a GDP 1,8%-kal nő, a költségvetési egyenleg -6,8% lehet, az infláció pedig 2,9%.
A menedzsment nem változtatott a 2026-os várakozásain. 300 milliárd forint osztalékot fizet az OTP, ez részvényenként 1129 forint, az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. június 1-je.
Az erősödő forintnak van érdemi hatása a bank számaira, minél erősebb a forint, annál kisebb a forintban kimutatott eredménye a külföldi csoporttagoknak. Arra a felvetésre, hogy nem tér-e át az OTP arra, hogy a számait euróban tegye közzé, Bencsik László azt válaszolta, hogy
Meglátjuk, egyelőre ezen nem gondolkodtunk. Ez magától megoldódik, ha Magyarország csatlakozik az eurózónához.
Arra a kérdésre, hogy a NER-es cégek hitelezésében mekkora lehet az OTP súlya, Bencsik László elmondta, hogy 21 százalékos a részesedése az OTP-nek a magyarországi vállalati hitelezésben, nyilván arányos részt viselünk ezekből a kitettségekből. A hitelezési politikánk rendkívül konzervatív, konzervatívan kezeljük a kockázatokat, ebből a szempontból nem tettünk különbséget az ügyfelek között, tette közzé a vezérigazgató-helyettes. Érdemi negatív hatást nem várnak ezekből a hitelekből.
Az idei magyarországi díjemeléssel kapcsolatban elmondták, hogy a tavalyi infláció 4,4% volt, az OTP idén 3,6%-kal emel, és csak bizonyos díjtételeket. Sok díjkedvezmény, nullás díjtétel van az OTP-nél.
