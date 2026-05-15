Iráni konfliktus: csúnya fejleményekre készülnek a bankok a világ túloldalán

Ausztrália, Szingapúr és India bankjai az első negyedéves gyorsjelentéseik közzétételekor tömegével jelezték, hogy a konfliktus közvetett hatásai akár több százmillió dolláros hitelkockázatot is jelenthetnek. A megemelkedett céltartalékképzés egybeesik
- a tartósan magas olajárakkal,
- az ellátási láncok zavaraival,
- a növekvő kamatokkal és
- a romló vállalati mérlegekkel.
Mindez egy olyan régiót érint, amely erősen függ a közel-keleti kőolajtól.
A négy legnagyobb ausztrál bank összesen 957 millió ausztrál dollárt különített el a háborúval összefüggő kockázatokra.
Ez az összeg a 2020-as Covid-járvány idején képzett tartaléknál még mindig 80 százalékkal alacsonyabb. A nyolc legnagyobb ázsiai bank – Kínát és Japánt nem számítva – összesen 2,8 milliárd dollárnyi céltartalékot képzett, ami 70 százalékkal marad el a pandémiás szinttől.
A konfliktus gazdasági hatásai egyre erőteljesebbek. Az Ázsiai Fejlesztési Bank a fejlődő ázsiai és csendes-óceáni térség idei növekedési előrejelzését 5,1-ről 4,7 százalékra, a 2027-es becslést pedig 4,8 százalékra mérsékelte. Az ausztrál bankszektor az egyik legsúlyosabban érintett terület. A Commonwealth Bank of Australia egyetlen nap alatt közel 22 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából, miután bejelentette a kockázati tartalékok növelését. A másik három vezető ausztrál bank összesen 757 millió ausztrál dollárral növelte céltartalékait. A National Australia Bank részvényei 21,2 százalékot, a Westpac papírjai pedig 12,4 százalékot estek a háború február 28-i kitörése óta.
Szingapúrban a három nagy hitelintézet közvetlen közel-keleti kitettsége alacsony, hiszen a teljes hitelállomány kevesebb mint 3 százalékát teszi ki. Az OCBC mégis 216 millió szingapúri dolláros (170 millió amerikai dolláros) céltartalékot képzett. A United Overseas Bank vezetője arra figyelmeztetett, hogy a másodlagos hatások jelentősen növelhetik a kis- és középvállalkozások költségeit. A londoni székhelyű, de ázsiai bevételeire nagyban támaszkodó HSBC 300 millió, a Standard Chartered pedig 190 millió dolláros tartalékot különített el. Indiában fél tucat bank, köztük a HDFC Bank és az Axis Bank szintén biztonsági puffert épített ki, bár az eszközminőség romlását egyelőre nem tapasztalják.
Elemzők szerint a jelenlegi tőkepufferek miatt a megnövelt céltartalékok rövid távon nem veszélyeztetik a bankok stabilitását.
Ha azonban az energiapiaci zavarok elhúzódnak, a tényleges hitelezési veszteségek jelentősen megugorhatnak. Gary Ng, a Natixis CIB ázsiai vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy még a háború gyors lezárulása esetén is magasak maradhatnak az energiaárak a kínálati oldal károsodása miatt. Emellett a kamatok csökkenése sem borítékolható, ami tovább rontja a vállalatok törlesztési képességét. A Jarden befektetési bank elemzője szerint az ausztrál bankok jelenlegi tartalékai túl alacsonynak bizonyulhatnak, ha a helyzet a hitelpiacok szélesebb körű zavarához vezet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
