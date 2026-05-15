Négy éve nem látott remény csillant fel a magyarok előtt: itt a nagy lakáshitel- és személyikölcsön-táblázat

2022 tavasza óta nem látott szintre csökkentek a kötvény- és swappiaci hozamok Magyarországon. A piaci hozamok mérséklődése, illetve az MNB kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások erősödése biztató hír azoknak, akik a következő hónapokban vennének fel hitelt a bankoktól. Nő ugyanis a valószínűsége annak, hogy helyreáll a piaci kamatozású lakáshitelek banki jövedelmezősége Magyarországon, és rövid időn belül akár kamatcsökkentésekről is dönthetnek a bankok az új ajánlataikban, lejjebb szállítva a várható törlesztőrészleteket. Bemutatjuk, mit ajánlanak most a bankok a piaci lakáshitelek, illetve a személyi kölcsönök frontján.