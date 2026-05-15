Négy éve nem látott remény csillant fel a magyarok előtt: itt a nagy lakáshitel- és személyikölcsön-táblázat

A lakáshitelek árazása szempontjából mérvadó referenciahozamok biztató elmozdulást mutatnak az április 12-ei választások eredménye alapján várt gazdaságpolitikai irányváltásnak köszönhetően:
- míg az 5, 10 és 20 éves állampapírhozamok év elején még 6,4-7,4 százalékon álltak, jelenleg már 5,4-5,5 százalékot mutatnak,
- eközben az 5, 10 és 20 éves BIRS swaphozam év elején még 6,1-6,9 százalékon volt, ma már 5,3-5,4 százalékon áll.
Sokasodnak a biztató jegybanki és elemzői nyilatkozatok is:
- A forint idei, mintegy nyolcszázalékos erősödése az euróval szemben új mozgásteret adhat a Magyar Nemzeti Banknak: Kurali Zoltán alelnök múlt heti nyilatkozata szerint akár már a júniusi kamatdöntő ülésen napirendre kerülhet a kamatcsökkentés.
- Az MNB szerdai FX-swap tenderén érdemben csökkentette az elérhető évesített forintkamatot, ami az MBH Bank szerint arra utal, hogy a jegybank már maga is érzékeli: a piaci folyamatok egyre inkább eltávolítják az implikált kamatszintet a 6,25%-os alapkamattól. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető közgazdásza szerint a lépés erősíti annak valószínűségét, hogy a kamatcsökkentés a korábban vártnál hamarabb napirendre kerülhet.
- Az MNB tud segíteni a forinterősödés megfékezésében, idén bőven benne lehet két 25 bázispontos kamatcsökkentés, 2027 végére pedig akár 5% alá is csökkenhet a jelenlegi 6,25%-os alapkamat - mondta egy szerdai üzleti fórumon Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.
- Hasonlóan nyilatkozott a héten Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője is. Szerinte a sorok közt az látszik, hogy nyitott lehet az MNB a kamatcsökkentésre, hiszen elismerte, hogy az ország kockázati megítélése jelentősen javult. Így az idei évben sor kerülhet kamatcsökkentésre, akár már júniusban is.
A piaci hozamok és a jegybanki kamatok csökkenése várhatóan csak fokozatosan gyűrűzik át a lakáshitel-ajánlatokba, ráadásul két markáns lépcsőt valószínűsítünk ebben:
