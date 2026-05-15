Visszatáncolt a magánhitelpiactól Európa egyik legnagyobb bankja

Európa legnagyobb bankja a lépéssel azt célozta, hogy 3200 milliárd dolláros mérlegfőösszegére támaszkodva az alternatív hitelezés élvonalába kerüljön. Ezzel olyan szereplők mellé szerettek volna felzárkózni, mint az Apollo és a Blackstone. Nicolas Moreau, az HSBC vagyonkezelési üzletágának vezetője tavaly "fegyverkezési versenyként" jellemezte a helyzetet. A döntéshozatali folyamatot ismerő két forrás szerint azonban
eddig egyetlen centet sem utaltak át, és jelenleg nincs is erre vonatkozó konkrét terv.
A háttérben részben az amerikai magánhitel-piacon tapasztalható bizonytalanság áll. A hitelfelvevőkhöz köthető csalásgyanús ügyek és a mögöttes eszközök értékelésével kapcsolatos kérdések egyaránt rontották a piaci hangulatot. Ezt tovább fokozta a lakossági és privátbanki ügyfelek tömeges tőkekivonása, amely többek között a Blue Owl által kezelt alapokat is érintette. A döntéshozók körében az amerikai magánhitel-piac megingása miatt jelentősen megnőtt az óvatosság.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az HSBC az első negyedévben 400 millió dolláros veszteséget volt kénytelen elszámolni, a terhet az Apollo egyik magánhitel-üzletágának nyújtott tőkeáttételes finanszírozás okozta. Az ügylet közvetve a csődbe ment brit jelzáloghitelező, a Market Financial Solutions (MFS) összeomlásához kapcsolódik. A május 5-i éves eredményközlést követően a bank részvényei több mint 6 százalékot estek.
A veszteség meglepte az elemzőket, mivel az HSBC a Barclays és a Santander bankokkal ellentétben nem közvetlenül hitelezett az MFS-nek. A közvetett kitettség az Apollo egyik egységén keresztül keletkezett, ami az HSBC-t az MFS összeomlásának egyik legnagyobb banki kárvallottjává tette. Az MFS felszámolását vezető szakértők szerint a cég tulajdonosa, Paresh Raja legalább 1,3 milliárd fontot sikkasztott el.
Az HSBC közleményében megerősítette, hogy továbbra is elkötelezett a vagyonkezelőjén keresztül kínált magánhitel-alapok mellett.
A bank szerint az első negyedévben a magánpiaci kitettség az ezermilliárd dolláros hitelállomány mindössze 2 százalékát tette ki. A "tisztán" magánhiteles volumene pedig csupán 6 milliárd dollárt ért el.
