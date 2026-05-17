Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül

Hol tart a BNPL-forradalom, egyáltalán van-e forradalom? – ezzel a címmel tartott előadást május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján Bruzsa Géza és Kitli Márk, a BNPL-szolgáltatásokat nyújtó milpay – instacash két alapítója. Prezentációjukban bemutatták annak a tanulmánynak a lényegét, amely épp most tettek elérhetővé, és a hazai BNPL-piacról talán egyedüliként nyújtó átfogó, aktuális képet.
Sokan használják már
A tanulmány szerint a hazai e-kereskedelmi piac látványos fordulóponthoz érkezett, a halasztott fizetés ma már nem csak a szűk rétegeket kiszolgáló webáruházak szolgáltatása. A száz legnagyobb hazai webshop összesített forgalma meghaladja a fennmaradó közel 29 ezer magyar webáruházét együttvéve; és mivel ezek a nagy szereplők is integrálják a megoldást, az új fizetési opcióval ma már több millióan találkozhatnak a mindennapok során.
A top100 webáruházból 26 alkalmazza már a BNPL-t, két éve még csak 5.
A BNPL-modell térnyerése a hazai piacon nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó. Míg 2023-ban az instacash-milpay forgalma a magyar áruvásárlási hitelpiac mindössze 0,4 százalékát tette ki, idén ez az arány megközelíti a 10 százalékot. Ez a bővülés olyan léptékű, mintha egy közepes méretű bank lépett volna be a piacra.
A kereskedők számára a modell legnagyobb vonzereje a megszokottnál jóval magasabb értékesítési hatékonyság. Az instacash-milpay 67 százalékos konverziós rátája például két-háromszorosa a hazai áruhitelezési piacon megszokott átlagnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azonos marketingköltés mellett a BNPL-t használó webshopok lényegesen sikeresebben tudják vásárlóvá alakítani az érdeklődőket, mint a klasszikus áruhiteleket kínáló versenytársaik.
A gyors növekedés és a modell fenntarthatóságának másik kulcsa maga a vásárlóközönség. A felhasználók kifejezetten kedvelik a gyors, egyszerű és teljesen digitális élményt a 83 pontos ügyfélelégedettségi mutató (Net Promoter Score – NPS) alapján. A szolgáltatást jellemzően nem a hosszú távra eladósodni vágyók választják, hanem egy digitálisan érett, magasabb jövedelmű réteg. Ők kényelmi funkcióként tekintenek a halasztott fizetésre, amelynek segítségével extra díjak és rejtett költségek nélkül oszthatják el egy-egy nagyobb értékű vásárlás terheit. A felhasználók 42 százaléka nettó 600 ezer forint feletti havi jövedelemmel rendelkezik, amihez 0,5 százalék alatti nemteljesítési arány társul.
Míg néhány éve még szkeptikusan fogadta ezt a piac a BNPL-jelenéget, ma már csak 23% gondolta úgy a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciájának közönségszavazásán is, hogy nagyobb lenne a füstje, mint a lángja. A többség szerint erős konkurenciává vált a hagyományos áruhitelezéssel szemben.
Előny a versenyben és az élményben
A BNPL-megoldások mára versenyelőnnyé váltak tehát a webáruházak számára: új vevőket vonz, javítja a konverziós rátát, és növeli az átlagos kosárértéket. Ezenfelül stabil, fizetőképes vásárlókörrel bővíti a kereskedők ügyfélbázisát. A vásárlók pedig gyors és automatizált részletfizetés kényelmét élvezik: az egy kattintásos technológia lehetővé teszi, hogy a visszatérő vevők mindössze egy-két perc alatt, közvetlenül a termékoldalról intézzék a vásárlást.
A teljesen automatizált, a nap 24 órájában elérhető BNPL-folyamat az első vásárláskor átlagosan csupán hét percet vesz igénybe,
a hagyományos pénzügyi megoldásokhoz képest ugyanis jóval gördülékenyebb az ügymenet. A felmérések szerint, ha egy termék két különböző webáruházban azonos áron kapható, az online vásárlók 76 százaléka azt az üzletet választja, amelyik pótdíjak nélküli, rugalmas részletfizetést kínál.
További előny a visszatérő vásárlóknak kínált egy kattintásos (one-click) fizetés. Az első vásárlás során megtörténik a szükséges adatok megadása és a hitelképesség vizsgálata, ezt követően a későbbi tranzakciók már lényegesen egyszerűbben zajlanak. A klasszikus, sokszor nehézkes rendelési folyamatot kikerülve a vevők közvetlenül a termékoldalról indíthatják el a vásárlást, bármiféle manuális adatrögzítés nélkül. Az alig egy-két perces folyamat akár 80 százalék feletti konverziós rátát is biztosíthat.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a visszatérő felhasználó a termékoldalon egyszerűen a vásárlás gombra kattint. A rendszer ekkor automatikusan betölti a korábban elmentett szállítási és számlázási adatokat, valamint a bankkártya-információkat. Amennyiben ezek nem változtak, a vevőnek csupán egy sms-ben kapott kóddal kell jóváhagynia a tranzakciót, és elfogadnia a szerződési feltételeket. A háttérben azonnal megtörténik az első törlesztőrészlet levonása. A rendelés ezután BNPL-vásárlásként sikeresen lezárul.
Nemzetközi kitekintés: jó példa Lengyelország
A BNPL-szolgáltatások európai piaca jelentős fejlettségi eltéréseket mutat. Míg Nyugat-Európában már stabil, bejáratott fizetési módról beszélünk, a közép-európai régióban most zajlik a dinamikus térnyerés. Gazdasági és fogyasztási szerkezetének hasonlóságai miatt Magyarország számára a lengyel piac fejlődése jelenti a legfőbb viszonyítási pontot. Ott a szektor jelenleg arányaiban is sokszorosát teszi ki a hazai forgalomnak, ami hatalmas magyarországi növekedési potenciált vetít előre.
A BNPL-piac érettségének egyik legbiztosabb fokmérője, hogy az e-kereskedelmi költések mekkora hányadát teszik ki a halasztott fizetéses tranzakciók. A Worldpay Global Payments Report 2025-ös adatai jól szemléltetik a regionális különbségeket:
- Németország már érett piacnak számít. Ott a halasztott fizetések aránya stabilan húsz százalék körül mozog, vagyis minden ötödik online vásárlást így egyenlítenek ki. Ezzel szemben
- Olaszország és Lengyelország még a fejlődő kategóriába tartozik. Az olasz piacon a 2020-as egy százalékról mostanra öt százalékra nőtt a részesedés, ami az előrejelzések szerint a jövőben is ezen a szinten stabilizálódik
- A lengyel növekedés némileg később, 2020-ban indult a nulláról, de idénre már elérte a három százalékot. Számukra 2030-ra az öt százalékos piaci penetráció elérése a reális elvárás.
Lengyelországban a lakosság négyszer, az online áruházak száma és az e-kereskedelmi forgalom pedig nagyjából háromszor nagyobb a magyarnál. A halasztott fizetési szektorban azonban ennél drasztikusabb a különbség.
A lengyel BNPL-piac több mint tizenötszöröse a nagyjából évi 43 milliárd forintos magyar áruhitel- és BNPL-piacnak.
Ezt a jelentős lengyelországi volument néhány kulcsszereplő generálja. A piac egyik legmeghatározóbb vállalata a PayPo. Ez a cég a webshopok fizetési folyamatába mélyen integrált megoldásával önmagában tízszer akkora éves forgalmat bonyolít le, mint a teljes magyar piac összesen. Mellette a cseh gyökerű, a régióban rendkívül gyorsan terjeszkedő Twisto, valamint a nemzetközi hátterére és kiterjedt partnerhálózatára támaszkodó Klarna formálja aktívan a lengyel e-kereskedelmi szokásokat.
Lemaradtak a bankok
Bár a nyílt bankolás technológiai háttere adott Magyarországon, a hazai bankok felhasználói élmény terén jelentősen lemaradtak a neobankokhoz képest. Míg a nemzetközi szereplők gyors, applikációalapú azonosítást kínálnak, a magyar pénzintézetek többsége bonyolult, statikus jelszavakat követelő folyamatokkal nehezíti az ügyfelek dolgát. Ez nemcsak kényelmetlen, de a bankok saját biztonsági alapelveivel is szembemegy. Hosszú távon ez az ügyfélbizalom csökkenéséhez vezethet – vélik a szerzők.
A hazai bankszektor rengeteg energiát fordít arra, hogy felkészítse ügyfeleit az online csalások és az adathalász támadások kivédésére. Folyamatosan arra kérik a felhasználókat, hogy ne adják meg jelszavaikat ismeretlen felületeken, kerüljék a statikus jelszavak használatát, és inkább a mobilbanki alkalmazásokban hagyják jóvá a tranzakciókat. Érdekes módon a hazai nyílt bankolási (open banking) adatmegosztás során a legtöbb esetben mégis pontosan az ellenkezőjét várják el tőlük. A felhasználók a mobiltelefonjukon gyakran egy böngészős felületre kerülnek, ahol netbanki azonosítóval és statikus jelszóval kell belépniük.
A különbség különösen szembetűnő a nemzetközi szereplőkkel összehasonlítva. A Revolut és a Wise esetében az adatmegosztás jóváhagyása mindössze egyetlen lépés a saját mobilalkalmazáson belül, ráadásul jelszavak megadása nélkül történik. Ezzel szemben a hazai bankoknál ez átlagosan négy, de a legrosszabb esetben akár hat lépésből is állhat.
Egy kilenc magyar bankot vizsgáló tesztből kiderült, hogy mindössze három intézmény nem kér statikus jelszót, továbbá csupán öt biztosít lehetőséget a mobilbanki jóváhagyásra. A kettőt együtt – vagyis a jelszómentes, applikációs jóváhagyást – mindössze két bank teszi lehetővé.
Ez az elavult, a régi internetbanki logikát követő működés ma már nem technológiai, hanem bizalmi kérdés. Minden egyes felesleges lépés növeli az ügyfelek bizonytalanságát, és rontja a sikeres adatmegosztások arányát. A helyzet elsősorban magukra a bankokra nézve kockázatos. A digitálisan érett generációk számára a kényelmes felhasználói élmény alapelvárás. A nehézkes folyamatok így a saját bankjuk megítélését is rontják. A hazai piac továbbfejlődésének kulcsa tehát már nem az adatelérés biztosítása. Sokkal inkább az egyszerű, jelszómentes és mobilbankra épülő jóváhagyási folyamatok bevezetése jelenti a megoldást.
A magyar piacon jelenleg a Raiffeisen Bank nyújtja a tanulmány szerint a legfejlettebb megoldást.
A hazai szereplők közül ők biztosítják a legrövidebb, jelszómentes és mobilalkalmazásban történő jóváhagyást. Az etalonnak azonban továbbra is a Revolut számít. Rendszerükben a bankkiválasztást követően a folyamat automatikusan az applikációba irányítja a felhasználót. Itt egy észrevétlen biometrikus azonosítás után, mindössze egyetlen mozdulattal megtörténik a jóváhagyás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
