Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban
A Fitch Ratings adatai szerint az amerikai magánhitelpiacon a vállalati hitelfelvevők nemteljesítési aránya áprilisban tizenkét havi csúcsra emelkedett. A legtöbb nemteljesítő adós az egészségügyi szektorból került ki.

A hitelminősítő mintegy 1500 magánhitelpiaci adóst vizsgáló adatbázisa alapján a nemteljesítési arány az áprilissal záruló tizenkét hónapos gördülő időszakban elérte a 6 százalékot.

Ez a legmagasabb érték azóta, hogy a Fitch 2024 augusztusában elindította az adatok közzétételét.

Az elmúlt tizenkét hónapban 91 egyedi adós összesen 99 nemteljesítési eseményt produkált. Ez az adat szintén rekordnak számít a rendszer indulása óta. A legtöbb nemteljesítő hitelfelvevő az egészségügyi szektorban tevékenykedik.

Egyedül áprilisban tíz nemteljesítést regisztrált a Fitch: ezeknél hat esetben új adósokról volt szó, míg négy esetben úgynevezett sorozatosan nemteljesítőkről.

Utóbbiak olyan hitelfelvevők, akik tizenkét hónapon belül többször is fizetésképtelenné váltak.

A Fitch már márciusban jelezte, hogy a magánhitelpiaci nemteljesítési arány 2025-ben éves szinten 9,2 százalékra ugrott. Ez az érték meghaladta a 2024-ben mért 8,1 százalékos korábbi rekordot.

Forrás: Reuters

