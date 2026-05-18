Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban

A hitelminősítő mintegy 1500 magánhitelpiaci adóst vizsgáló adatbázisa alapján a nemteljesítési arány az áprilissal záruló tizenkét hónapos gördülő időszakban elérte a 6 százalékot.
Ez a legmagasabb érték azóta, hogy a Fitch 2024 augusztusában elindította az adatok közzétételét.
Az elmúlt tizenkét hónapban 91 egyedi adós összesen 99 nemteljesítési eseményt produkált. Ez az adat szintén rekordnak számít a rendszer indulása óta. A legtöbb nemteljesítő hitelfelvevő az egészségügyi szektorban tevékenykedik.
Egyedül áprilisban tíz nemteljesítést regisztrált a Fitch: ezeknél hat esetben új adósokról volt szó, míg négy esetben úgynevezett sorozatosan nemteljesítőkről.
Utóbbiak olyan hitelfelvevők, akik tizenkét hónapon belül többször is fizetésképtelenné váltak.
A Fitch már márciusban jelezte, hogy a magánhitelpiaci nemteljesítési arány 2025-ben éves szinten 9,2 százalékra ugrott. Ez az érték meghaladta a 2024-ben mért 8,1 százalékos korábbi rekordot.
Forrás: Reuters
