Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Mikor indulhat el élesben a magyar fióktelep, hol tart most a folyamat?

Petrás Gábor: A magyar fióktelepünket az MNB már 2025 október végén nyilvántartásba vette, ami egy nagyon fontos mérföldkő számunkra. Ez a lépés a hosszú távú jelenlétünk megerősítésének következő állomását jelzi Magyarországon. Azóta folyamatosan bővítjük a magyar csapatot, és az elmúlt hónapokban közel megdupláztuk a létszámot olyan szakemberekkel, akik már jelentősen hozzájárulnak a bank működéséhez, beleértve a fióktelep indulására való felkészülést is.

2026 márciusában újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk: megkezdtük a magyar bankszámlák bevezetését egy szűk körű ügyfélcsoport számára. Ezt fokozatosan terjesztjük ki, így a közeljövőben egyre több, majd végül minden új ügyfél számára elérhetővé válik a magyar bankszámla.

Ezt követően pedig a meglévő ügyfelek áthelyezése történik meg, amelyről minden érintett ügyfél számára küldtünk hivatalos előzetes értesítéseket, erre leghamarabb május 18-át követően lehet számítani.

Hány ügyfelük van Magyarországon, és hányan használják elsődleges számlaként itthon a revolutos számlájukat? Mekkora a bankszámla- és betétállományuk Magyarországon?

Ma már több mint 2,3 millió lakossági ügyfelünk van Magyarországon, ami 24%-os országos penetrációt jelent. 2025-ben a lakossági ügyfélbázisunk 28%-kal nőtt, ami erős növekedési ütemet mutat. Az aktív felhasználóink száma a magyar ügyfélbázis közel kétharmadát teszi ki, és 2025-ben 40% feletti növekedést tapasztaltunk ebben a mutatóban. Számomra ez különösen fontos jelzés, mert azt mutatja, hogy ügyfeleink egyre inkább valódi, mindennapi pénzügyi partnerként tekintenek ránk.

Melyek lesznek a legnagyobb azonnali változások az ügyfelek számára a fióktelep megnyitása után? Az AFR-hez például már élesben kell csatlakozniuk és a qvik fizetéseket is fogadniuk kell, ezt jól tudjuk?

A fióktelep nyitása számunkra nem csupán jogi lépés, hanem egy erős üzenet is: hosszú távra tervezünk Magyarországon. Az egyik legfontosabb azonnali változás természetesen a magyar bankszámla bevezetése lesz, amely számos praktikus előnyt nyújt az ügyfeleknek a mindennapi pénzügyi életben. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a munkabérüket közvetlenül a Revolut-számlájukra kaphatják meg.

A magyar pénzügyi infrastruktúrába való integráció minden hazai bank számára alapvető, így természetesen mi is csatlakozunk az AFR-hez, és bevezetjük a qvik és fizetési kérelem funkciókat. Célunk, hogy szolgáltatásaink körébe beemeljük a helyi specifikumokat.

Lesz fizikai fiók is, ha megnyílik a magyar fióktelep? Külföldön van erre már példa?

Mi alapvetően digitális bank vagyunk, és hiszünk abban, hogy a bankolás jövője digitális. Nem klasszikus bankfiók-hálózatban gondolkodunk. Ugyanakkor fontos számunkra a fizikai jelenlét is. Például idén nyáron már harmadik éve leszünk jelen a Sziget Fesztiválon. Az ügyfelek a Hungaroringen is láthatnak minket, a Magyar Nagydíjon, és folyamatosan keressük az innovatív lehetőségeket, hogy személyesen is találkozhassunk velük, de a „Revolut módján”, nem a hagyományos formában.

Lesz magyar nyelvű ügyfélszolgálatuk is?

Igen, fontosnak tartom, hogy az ügyfeleink anyanyelvén tudjunk kommunikálni velük.

Már most is számos ponton elérhető magyar nyelvű támogatás, például a részletes „Segítségre van szükséged?” cikkek formájában a weboldalon, vagy a magyar nyelvű alkalmazáson belüli chatben, és prioritás számunkra az, hogy ezt tovább erősítsük.

Vonatkozik-e az ATM-telepítési törvény a Revolut-fióktelepre? Hogyan fognak ennek megfelelni? Hány ATM-et kell működtetnie a Revolutnak Magyarországon? Jöhetnek a saját brandes ATM-ek?

A Revolut minden olyan piacon, ahol működik, teljes mértékben megfelel a helyi szabályozásoknak és kötelezettségeknek, és Magyarországon is ennek megfelelően járunk el.

Mariia Lukash, interjúnk készítésekor, tavaly nyáron, még a Revolut fióktelepének megalapítása előtt, a Revolut Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője lapunknak azt mondta, nem kötelesek csatlakozni a hazai ATM-telepítési kezdeményezéshez. Ha valóban van rá igény az ügyfelek részéről, akkor viszont meg fogják tenni.



Az újonnan megjelenő szereplők ATM-telepítéseivel kapcsolatban a vonatkozó MNB-rendelet ad útmutatást. Ennek lényege, hogy ha új bank lép be a piacra, az MNB újra elvégezheti a külnböző mutatók vizsgálatát, és a következő negyedévre vonatkozóan hozhat új elvárásokat a szereplőknek - a szerk.

Ha idén feláll a fióktelepük, akkor a mostani szabályozás alapján 2028-tól bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell - jelen állás szerint mennyit kellene fizetniük?

A Revolut minden egyes országban, ahol jelen van, teljesíti a tevékenységéből fakadó összes adózási és szabályozási kötelezettségét, eddig is így tettünk és ezután is így fogunk. Az összeg számos tényezőtől függ, többek között az adott időpontban folytatott tevékenységünk méretétől, ezért jelenleg még korai lenne pontos becslést adni.

Extraprofitadót ma Magyarországon a két évvel korábbi korrigált adózás előtti eredmény alapján kell fizetnie a pénzintézeteknek, azaz ha a Revolutnak idén lesz először ide számítandó adóalapja, akkor érdemben 2028-ban kell majd extraprofitadót fizetniük. A hagyományos bankadónál a korrigált mérlegfőösszeg az adóalap, ezt emiatt ugyanúgy 2028-tól fizetheti meg a neobank értelmezésünk szerint - a szerk.

A bankok régóta állítják, hogy a Revolutnak lejt a pálya tranzakciós illeték terén, ám a tavaly júniusi, az elektronikus pénzekre vonatkozó szabálymódosítással ez a helyzet megszűnt. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ezzel már minden tranzakció után ugyanúgy fizet tranzakciós illetéket a Revolut, akár a többi helyi bank? Nagyságrendileg ez mekkora terhet jelent?

A Revolut szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal, és minden olyan országban, ahol működik, teljes mértékben megfelel az érvényes helyi jogszabályoknak és előírásoknak, beleértve a helyi adók és illetékek megfizetését is. Egyetértek, öntsünk tiszta vizet a pohárba:

nemcsak tavaly június óta, hanem már korábban is fizettünk tranzakciós illetéket, jelenleg is fizetünk, és a jövőben is fizetni fogunk.

A hosszú távú növekedési célok elérése és a kiemelkedő szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében, bizonyos, nem Revolut számlák felé irányuló átutalások esetében módosítjuk díjszabásunkat. Ugyanakkor a célunk továbbra is az, hogy az ügyfelek többsége a mindennapi használat során ne fizessen ezekért a tranzakciókért. Fontos hangsúlyozni, hogy a Revolut-felhasználók közötti utalások továbbra is mindenki számára teljesen díjmentesek maradnak, még az ingyenes “Standard” csomagunkban is. Emellett az 50 000 forint alatti, más bankba irányuló utalások is ingyenesek maradnak. Az MNB 2025. IV. negyedévi adatai alapján az átutalások 61%-a ebbe a kategóriába esik, vagyis az ügyfelek többsége továbbra sem fog díjat fizetni. Ahogy említettem, a qvik-kérelmek szintén elérhetővé fognak válni nálunk, amelyek szintén díjmentes utalási lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak. A fizetős csomaggal rendelkező ügyfelek számára pedig extra kedvezményeket biztosítunk: a Premium és Metal ügyfelek havi 1 millió forintig díjmentesen utalhatnak, míg az Ultra csomag esetében ez teljes mértékben korlátlan.

Miért lépett ki a Revolut a magyar kriptopiacról? Hány ügyfelet érintett a döntés? Mennyi ügyfelet veszítettetek el emiatt, volt érezhető lemorzsolódás, vagy a korábban várt növekedés elmaradása?

A kriptoszolgáltatásokat a Revolut csoporton belül egy külön entitás, a Revolut Digital Assets Europe Ltd nyújtja. A magyarországi szabályozási változások miatt ez az entitás megszüntette a Revolut kriptoszolgáltatásokat annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a helyi előírásoknak.

Ha rendeződik a magyarországi kriptoszabályozás, visszatérnek a magyar kriptopiacra?

Ez a döntés a Revolut Digital Assets Europe Ltd hatáskörébe tartozik.

Általánosságban azonban úgy hisszük, hogy a kripto ma már a Revolut értékajánlatának egyik kulcseleme az EGT-ben, így Magyarországon is.

Milyen új termékek lokalizálása várható a közeljövőben?

A qvikről már beszéltünk, de ennél többet egyelőre nem osztanék meg. Azt elárulhatom, hogy a következő időszakban elsősorban azon dolgozunk, hogy még jobban lokalizáljuk a szolgáltatásainkat a magyar ügyfelek igényeihez, és így a Revolut valódi elsődleges bankszámlává váljon számukra. A célunk az, hogy a Revolut egy olyan platform legyen, amely az ügyfelek pénzügyi életének minél több területén tud értéket teremteni.

Mikor lépnek be a magyar hitelpiacra? Mely hitelpiaci szegmenseket célozzák meg első körben és mi következhet később?

Tudjuk, hogy a hiteltermékek sok ügyfél számára fontosak, már most is kínálunk ilyen szolgáltatásokat több közép- és kelet-európai piacon, például Romániában, Litvániában és Lengyelországban, és jelentős érdeklődést tapasztalunk a felhasználóink részéről. Időzítésről most még nem beszélnék, de a hiteltermékek fejlesztése a Revolut stratégiájának fontos része.

Milyen technológiai innovációkra, új funkciók bevezetésére készülnek idén?

Az elmúlt években számos új funkciót vezettünk be a megtakarítások, befektetések, utazási szolgáltatások, biztonsági funkciók és a mindennapi pénzügyek területén.

Például bővítettük befektetési kínálatunkat, amely különösen népszerű a magyar ügyfelek körében, bevezettünk az állam- és vállalati kötvényeket. Ennek a funkciónak a felhasználói száma éves szinten 55%-kal nőtt. Emellett elindítottuk a Robo-Tanácsadó szolgáltatást is, amely a felhasználók személyes körülményei, például kockázatvállalási hajlandóságuk és pénzügyi céljaik alapján állít össze befektetési portfóliót. Az elmúlt évben a Robo-Tanácsadó felhasználóinak száma 98%-kal nőtt. Ez különösen hasznos azok számára, akik most ismerkednek a befektetésekkel, ezért a fiatalabb ügyfelek körében is jelentős népszerűségnek örvend: a 18–24 éves korosztályban 126%-os növekedést tapasztaltunk az elmúlt évben.

A csalások elleni küzdelmet rendkívül komolyan vesszük, ezért az elmúlt hónapokban számos új biztonsági funkciót vezettünk be, például a Vagyonvédelem és a Street Mode (Utcai üzemmód) megoldásokat, amelyek biometrikus azonosítással biztosítják a tranzakciók biztonságát. Nemrég indítottuk el az új hívásazonosító funkciónkat is, amely érzékeli, ha az ügyfél a Revolut alkalmazás megnyitásakor telefonhívásban van, és megerősíti, hogy valóban egy Revolut-ügyintézővel beszél-e, ez a funkció különösen hatékony a csalások elleni védekezésben.

Hol és mire használják a mesterséges intelligenciát, illetve milyen területen várnak a technológiától változásokat?

A mesterséges intelligencia számos területen fontos eszköz számunkra. Például a csalások megelőzésében is használjuk: az AI-alapú csalás-észlelő funkciónk képes felismerni, ha nagy valószínűséggel csalás részeként történik egy kártyás fizetés. Ilyen esetben a rendszer elutasítja a tranzakciót, megakadályozza a további hasonló kifizetéseket, és az ügyfelet egy alkalmazáson belüli csalásmegelőző folyamaton vezeti végig.

Címlapkép forrása: Petrás Gábor fotó: Revolut

