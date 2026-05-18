Évekig küzdöttek érte a legnagyobb hitelintézetek, most meglépte a brit kormány: milliárdokat szabadíthatnak fel az új szabállyal

Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy lazítani kíván a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett banki elkülönítési szabályokon. Ezek az előírások a lakossági betéteket hivatottak védeni a kockázatosabb banki tevékenységektől. A módosítások elsődleges célja, hogy akár 80 milliárd fontnyi többlethitelezést szabadítsanak fel, miközben a pénzügyi rendszer alapvető védelmi funkcióit is megőrzik - írta meg a FT.
A brit pénzügyminisztérium tervei szerint a bankokat továbbra sem kötelezik majd a lakossági és a befektetési tevékenységeik teljes szétválasztására, bár a legnagyobb hitelintézetek épp ezen szabályok eltörléséért lobbiztak. A ringfencing-ként is ismert elkülönítési előírások a jövőben csupán jelentősen enyhülnek. Lucy Rigby, a pénzügyminisztérium főtitkára szerint a változtatások

felszabadítják a finanszírozást a gazdasági növekedés érdekében,

miközben a brit bankrendszer ellenállóképessége továbbra is megmarad.

A jelenlegi szabályozás szigorúan megtiltja, hogy a bankok a brit lakossági betétesek pénzét kockázatos tevékenységek finanszírozására használják. Ilyen

tiltott területnek számít például a hedge fundok hitelezése, a komplex származtatott ügyletekkel való kereskedés, vagy éppen a kínai vállalatok finanszírozása.

A védelmi rendszer a legalább 35 milliárd font értékű lakossági betéttel rendelkező bankokra vonatkozik. Ez a küszöbérték jelenleg az öt legnagyobb brit hitelintézetet érinti: a Lloyds Banking Groupot, a NatWestet, a Barclays-t, a HSBC-t és a Santandert.

A tervezett módosítások értelmében az elkülönített egységeken belül jelentősen bővülne az engedélyezett tevékenységek köre. A bankok a jövőben például hitelezhetnének olyan állami pénzügyi intézményeknek is, mint a British Business Bank vagy a National Wealth Fund. Emellett a kockázattal súlyozott eszközértékük legfeljebb 10 százalékáig olyan, jelenleg tiltott tevékenységeket is végezhetnének, amelyek egyértelműen a "reálgazdaságot" szolgálják. A lazítások nyomán a pénzintézetek több fedezeti célú származtatott ügyletet is köthetnének az elkülönített részlegekben, illetve lehetőségük nyílna arra, hogy a nyugdíjalapjaikban felhalmozott többletet megosszák a vállalatcsoport más tagjaival.

A Bank of England szintén saját előírásainak módosítására készül. Az új tervezet szerint az elkülönített bankok a jövőben több alapvető szolgáltatást, például az informatikai rendszereket is megoszthatnák a cégcsoporton belül. Ezzel párhuzamosan a vonatkozó tőkekövetelmények átfogó felülvizsgálata is megkezdődött.

Egy 2022-es felülvizsgálat adatai szerint a szigorú elkülönítési szabályok betartása évente összesen mintegy 1,5 milliárd fontjába kerül a brit bankoknak. A mostani lazításról szóló bejelentés egybeesik Sam Woods, a Bank of England prudenciális szabályozásért felelős alelnökének távozásával, akit a banki vezetők a ringfencing rendszer egyik legfőbb védelmezőjének tartották. Utódja a pozícióban Katharine Braddick, a Barclays korábbi stratégiai igazgatója lesz.

