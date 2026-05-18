Hírszerzési jelentés: iszonyú nagy baj lehet Oroszországban, tömeges bedőlés sem elképzelhetetlen

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint az orosz bankrendszerben a nemteljesítő eszközök aránya meghaladta a 10 százalékot. Ez a Nemzetközi Valutaalap módszertana alapján a rendszerszintű válság küszöbértékének számít. A mutató immár harmadik hónapja tartózkodik a kritikus szint felett – írja az Ukrinform.
Az adatokat a Kreml-közeli Makrogazdasági Elemzési és Rövid Távú Előrejelzési Központ (CMASF) jelentésére hivatkozva tette közzé az Ukrán Külső Hírszerzési Szolgálat. Az elemzők szerint a válság egyelőre "látens jellegű". A romló eszközminőséget a nem teljesítő hitelek átstrukturálásával és az állami bankok dominanciájával leplezik.

Ezzel a módszerrel elkerülik a betétesek körében kialakuló pánikot, és fenntartják a pénzügyi stabilitás látszatát.

Az orosz gazdaság gyengélkedését más mutatók is alátámasztják. Az elmúlt tizenkét hónapban a GDP növekedési üteme 0,4 százalékra lassult, a 2025 egészében megfigyelt negatív gazdasági trend pedig 2026 elejére is áthúzódott.

A jelentés szerint jól mutatja a helyzet súlyosságát a lejárt vállalati követelések megugrása is. Ezek összege első alkalommal lépte át a 8 000 milliárd rubeles összeghatárt, ami az orosz GDP 3,8 százalékának felel meg.

a felmérések alapján az orosz vállalkozások közel fele a partnerektől érkező fizetési késedelmeket jelölte meg az elmúlt év legfőbb problémájaként.

A romló gazdasági környezetben az orosz vállalati kötvénypiac is egy nagyszabású csődhullám felé halad – írja az Ukrinform. Ezt a folyamatot az Ukrajna elleni háború és az elhúzódó gazdasági válság együttes hatása idézi elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

