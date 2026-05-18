  • Megjelenítés
Iszonyatos pénzeket tol Kínába a nyugati gigabank: ez minden gazdaságnak kritikus figyelmeztetés
Bank

Iszonyatos pénzeket tol Kínába a nyugati gigabank: ez minden gazdaságnak kritikus figyelmeztetés

Portfolio
A HSBC 4 milliárd dolláros hitelkeretet hozott létre kínai technológiai vállalatok nemzetközi terjeszkedésének támogatására. A program elsősorban a tiszta energiatermelés, az adatközpontok, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia területén tevékenykedő cégeket célozza.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A hétfőn bejelentett Fenntarthatósági és Átállási Hitelkeret (Sustainability and Transition Credit Facility) révén a bank kedvezményes finanszírozási feltételeket, gyorsított hitelbírálatot és személyre szabott megoldásokat kínál a jogosult vállalatoknak. A lépés hátterében az áll, hogy Kína stratégiai szinten építi globális jelenlétét a zöldiparban.

Az ázsiai ország ugyanis már jelenleg is a világ legnagyobb napelem- és akkumulátortechnológia-exportőre.

A program elindítását az is indokolja, hogy az iráni háború tovább növeli a megújuló energiaforrások, például a szél- és napenergia iránti keresletet. Ezek a technológiák sok esetben már költséghatékonyabbak a fosszilis energiahordozóknál. A HSBC saját kutatása szerint az elektromos járművek globális értékesítése 2026-ban meghaladhatja a 26 millió darabot. Mindeközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése alapján

az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása 2030-ra csaknem megduplázódhat, így elérheti a 945 terawattórát.

Még több Bank

Hírszerzési jelentés: iszonyú nagy baj lehet Oroszországban, tömeges bedőlés sem elképzelhetetlen

Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?

Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Natalie Blyth, a HSBC fenntartható finanszírozásért és zöld átállásért felelős globális vezetője szerint Kína ad otthont a világ legdinamikusabb, alacsony karbonkibocsátású vállalatainak. Ezek a cégek "új mércét állítanak fel a csúcstechnológiás feldolgozóiparban". A hitelkeret fő célja, hogy megteremtse a nemzetközi terjeszkedésükhöz elengedhetetlen globális pénzügyi hátteret.

Az ausztrál Climate Energy Finance kutatócsoport tavalyi jelentése szerint a kínai cégek 2023 óta több mint 180 milliárd dollárt fordítottak külföldi zöldtechnológiai beruházásokra.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility