Iszonyatos pénzeket tol Kínába a nyugati gigabank: ez minden gazdaságnak kritikus figyelmeztetés

A HSBC 4 milliárd dolláros hitelkeretet hozott létre kínai technológiai vállalatok nemzetközi terjeszkedésének támogatására. A program elsősorban a tiszta energiatermelés, az adatközpontok, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia területén tevékenykedő cégeket célozza.

A hétfőn bejelentett Fenntarthatósági és Átállási Hitelkeret (Sustainability and Transition Credit Facility) révén a bank kedvezményes finanszírozási feltételeket, gyorsított hitelbírálatot és személyre szabott megoldásokat kínál a jogosult vállalatoknak. A lépés hátterében az áll, hogy Kína stratégiai szinten építi globális jelenlétét a zöldiparban.

Az ázsiai ország ugyanis már jelenleg is a világ legnagyobb napelem- és akkumulátortechnológia-exportőre.

A program elindítását az is indokolja, hogy az iráni háború tovább növeli a megújuló energiaforrások, például a szél- és napenergia iránti keresletet. Ezek a technológiák sok esetben már költséghatékonyabbak a fosszilis energiahordozóknál. A HSBC saját kutatása szerint az elektromos járművek globális értékesítése 2026-ban meghaladhatja a 26 millió darabot. Mindeközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése alapján

az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása 2030-ra csaknem megduplázódhat, így elérheti a 945 terawattórát.

Natalie Blyth, a HSBC fenntartható finanszírozásért és zöld átállásért felelős globális vezetője szerint Kína ad otthont a világ legdinamikusabb, alacsony karbonkibocsátású vállalatainak. Ezek a cégek "új mércét állítanak fel a csúcstechnológiás feldolgozóiparban". A hitelkeret fő célja, hogy megteremtse a nemzetközi terjeszkedésükhöz elengedhetetlen globális pénzügyi hátteret.

Az ausztrál Climate Energy Finance kutatócsoport tavalyi jelentése szerint a kínai cégek 2023 óta több mint 180 milliárd dollárt fordítottak külföldi zöldtechnológiai beruházásokra.

Forrás: Reuters

