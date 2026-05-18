Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?

A konferencia a bankszektor digitális átalakulásának kulcsfontosságú pillanatában érkezik, amikor az AI-boom már kézzelfogható eredményeket szállít, a fintechek egyre nagyobb piaci részesedést szereznek, miközben a szabályozók és a kibercsalók egyaránt új kihívások elé állítják az intézményeket. A rendezvényen
banki felsővezetők, IT-döntéshozók, top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legaktuálisabb trendeket.
I. szekció: Fintech verseny, digitalizáció és AI-boom a bankszektorban
A nyitószekció a bankszektor legnagyobb átalakulási kihívásaival foglalkozik, ahol a mesterséges intelligencia már túllépett a kísérletezési fázison. A szekció során betekintést kaphatunk abba, hogyan küzdenek meg a hagyományos bankok a fintech támadókkal, és milyen stratégiákat választanak a digitális transzformáció felgyorsítására. Előadóink lesznek többek között:
II/A szekció: AI és innováció a bankokban
Az AI-forradalom mélyebb rétegeit boncolgatja ez a szekció, amely túlmutat az egyszerű automatizáláson. Itt az agentic AI-ról, az új üzleti use case-ekről és arról lesz szó, hogyan alakíthatja át teljesen a bankolás jövőjét a mesterséges intelligencia.
A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy valóban betört-e és kezdte-e el felforgatni az AI a bankokat, és érkeznek-e már a kézzelfogható eredmények.
II/B szekció: Technology deep dive - AI és digitalizációs use case-ek, esettanulmányok
A gyakorlati megvalósítás kerül fókuszba ebben a szekcióban, ahol konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a digitális transzformáció legújabb trendjeit.
III/A szekció: Payment trendek Magyarországon
A fizetési piac átalakulása áll a szekció középpontjában, ahol a qvik térnyerésétől a kártyás trendeken át a pénzforgalmi szuverenitásig minden fontos trendet megvitatnak. A szekció nyitóelőadását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója tartja "Pénzforgalmi trendek és tervek - Mit mond az MNB?" címmel.
III/B szekció: Csalások és kiberbiztonság
A kiberbiztonság és a csalások elleni küzdelem témáit boncolgatja ez a szekció, különös tekintettel az AI-alapú támadások növekvő veszélyére.A szekció kerekasztal-beszélgetése a kiberbiztonság és csalások témáit járja körül, különös figyelmet fordítva arra, hogy valóban veszélyes képességű AI-modell jelent-e meg.
III/C szekció: Vibe coding workshop 1. rész
Egyedülálló interaktív élményt kínál ez a workshop, ahol a résztvevők AI-eszköz segítségével valósíthatnak meg egy banki üzleti use case-t. A workshop célja a vállalati innováció felgyorsítása és az ötletek azonnali tesztelése, előzetes mély technikai tudás nélkül is.
IV/A szekció: Vitaszekció
Rendhagyó, szórakoztató formában dolgozza fel a bankolás jövőjét alapjaiban befolyásoló témákat ez a szekció. Három nagy vita várható: "A mesterséges intelligencia tényleg elveszi a munkát!" címmel az NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatársa és a Y2Y CEO-ja vitatkozik, "A fintechek nyernek vagy a bankok húzzák be a magyar piacot?" témában a Binx vezérigazgatója és az Erste Bank napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás Tribe vezetője csap össze, míg "A kriptók jelentik a jövő meghatározó csodapénzét vagy csak óriási lufiról, rejtett piramisjátékról van szó?" kérdésben a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója és az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója méri össze érveit.
Állófogadás & Networking
A konferencia állófogadással zárul, ahol oldott hangulatban folytatódhatnak a szakmai beszélgetések és új üzleti kapcsolatok köthetők. A résztvevők találkozhatnak és koccinthatnak a bankszektor legfontosabb szereplőivel: top vezetőkkel, fintech-gurukkal, tanácsadókkal, szabályozókkal, startupperekkel és IT-cégek szakértőivel.
---
A Financial IT 2026 konferencia május 28-án várja a bankszektor, fintech cégek, IT-beszállítók, startup vállalkozások, tanácsadók és szabályozók képviselőit. A részvételi díj 179.900 Ft + ÁFA. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el. Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy betekintést nyerjen a bankszektor jövőjébe és kapcsolatot építsen az iparág kulcsszereplőivel!
Regisztráció és részletek itt!
Címlapkép forrása: Portfolio
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Interjú Petrás Gáborral, a Revolut magyarországi country managerével.
Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás
Logikusnak tűnik a terjeszkedés errefelé.
Vészjósló figyelmeztetés jött: fogynak az olajtartalékok, világméretű összeomlás fenyeget
A Hormuzi-szoros okozta energiakrízis új szakaszba lép.
Trump őrjöng és megfenyegette Iránt: "ketyeg az óra"
A Hormuzi-szoros ügyére nem látszik megoldás. Az energiabomba is ketyeg.
Timothy Snyder: Amerika szuperhatalmi öngyilkossága
Ennél rosszabb útra aligha léphetett volna az USA
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?