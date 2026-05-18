  • Megjelenítés
Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?
Bank

Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?

Portfolio
Május 28-án a budapesti Marriott Hotelben kerül megrendezésre a Financial IT 2026 konferencia, amely a bankszektor legforróbb technológiai trendjeit és kihívásait járja körül. Az esemény a mesterséges intelligencia bankszektorbeli térnyerésétől a fintech forradalmon át a kiberbiztonság legújabb fejleményeiig minden olyan témát érint, amely ma meghatározza a pénzügyi szolgáltatások jövőjét. A rendezvényen igyekszünk meghonosítani új formátumokat is, így három parázs színpadi vitát rendeztünk, illetve két szekciót átölelő Vibe Coding Workshopot is tartunk.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A konferencia a bankszektor digitális átalakulásának kulcsfontosságú pillanatában érkezik, amikor az AI-boom már kézzelfogható eredményeket szállít, a fintechek egyre nagyobb piaci részesedést szereznek, miközben a szabályozók és a kibercsalók egyaránt új kihívások elé állítják az intézményeket. A rendezvényen

banki felsővezetők, IT-döntéshozók, top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legaktuálisabb trendeket.

I. szekció: Fintech verseny, digitalizáció és AI-boom a bankszektorban

A nyitószekció a bankszektor legnagyobb átalakulási kihívásaival foglalkozik, ahol a mesterséges intelligencia már túllépett a kísérletezési fázison. A szekció során betekintést kaphatunk abba, hogyan küzdenek meg a hagyományos bankok a fintech támadókkal, és milyen stratégiákat választanak a digitális transzformáció felgyorsítására. Előadóink lesznek többek között:

Sebők András
OTP Bank, vezérigazgató-helyettes
Tovább
Vinnai Balázs
MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök
Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz
Tovább
Harmati László
Erste Bank, vezérigazgató-helyettes
Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege
Tovább
Jendrolovics Péter
Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e
Tovább
Márkus Gergely
Mastercard, Country Manager
Márkus Gergely 2024 óta a Mastercard magyarországi és szlovéniai piacainak stratégiai és operatív irányításáért felelős country managere. 2019-ben csatlakozott a vállalathoz, ahol kulcsszerepet vállal
Tovább
John Ford
Paymentology, Senior Technology Partner
John tapasztalt technológiai vezető és vezérigazgató, aki több mint 25 évnyi tapasztalattal rendelkezik: jelentős hozzáadott értéket teremtett vállalati szoftverek fejlesztésével, bővítésével és üzeme
Tovább
Horányi Gergő
Wise, Product Director
Horányi Gergő a Wise termékfejlesztési vezetője, aki a vállalat budapesti technológiai központjából irányítja a globális termékstratégiát. Korábbi szoftverfejlesztőként – a CERN-nél és a Prezinél szer
Tovább

II/A szekció: AI és innováció a bankokban

Az AI-forradalom mélyebb rétegeit boncolgatja ez a szekció, amely túlmutat az egyszerű automatizáláson. Itt az agentic AI-ról, az új üzleti use case-ekről és arról lesz szó, hogyan alakíthatja át teljesen a bankolás jövőjét a mesterséges intelligencia.

Még több Bank

Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül

Négy éve nem látott remény csillant fel a magyarok előtt: itt a nagy lakáshitel- és személyikölcsön-táblázat

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy valóban betört-e és kezdte-e el felforgatni az AI a bankokat, és érkeznek-e már a kézzelfogható eredmények.

Kaliszky András
Erste Bank Hungary, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes
Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál
Tovább
Prokop Péter
UNIQA Biztosító, Operációs és Ügyfélmenedzsment Igazgató
Prokop Péter közgazdász végzettségű vezető, több mint egy évtizedes tapasztalattal stratégiai, transzformációs és működésfejlesztési területeken. 2018 óta az Uniqa Biztosítónál dolgozik, jelenleg Oper
Tovább
Léder Tamás
MBH Bank, Digitális üzleti kompetenciák igazgató
Léder Tamás a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2014-ben, majd a Corvinus és a Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Ezt követ
Tovább
Vedran Bajer
Wonderful, General Manager, Hungary, the Baltics and Adriatics
Vedran Bajer is the General Manager for Hungary, the Baltics and the Adriatic Region at Wonderful, a unicorn AI startup helping enterprises move AI from pilot to production. He leads a regional team w
Tovább
Kisfalvi Bence
SMP Solutions, banki megoldások igazgató
Kisfalvi Bence 2025 júniusában csatlakozott az SMP Solutions Zrt. csapatához, ahol a retail banki kompetencia központ vezetőjeként és a vállalat menedzsmentjének tagjaként tevékenykedik. Pályafutását
Tovább
Mátyás-Kollár Gabriella
Shiwaforce, Head of AI
Tovább
Schenk Tamás
Deloitte Hungary, Partner - Strategy & Operations Consulting
Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci
Tovább

II/B szekció: Technology deep dive - AI és digitalizációs use case-ek, esettanulmányok

A gyakorlati megvalósítás kerül fókuszba ebben a szekcióban, ahol konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a digitális transzformáció legújabb trendjeit.

Ács Tamás
K&H Alapkezelő, vezető
Ács Tamás a K&H Alapkezelő vezetője, ahol a befektetési alapokért felel. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik üzleti modellek megújításában és a növekedés felgyorsításában. Vezetés
Tovább
Tihanyi Noémi
Clarity Consulting, Head of Digitalization and RPA
Tovább
Sallai Péter
Dorsum, CTO
Sallai Péter 2019 januárja óta a Dorsum technológiai igazgatója. Felelős a vállalat összes technikai és informatikai folyamatáért, mind az új termékek fejlesztése, mind a meglévő támogatási fejle
Tovább
Varga György
Shiwaforce, Senior Product Developer
Tovább
Molnár Ádám
1337 Partners, Co-founder, CTO
Molnár Ádám, a 1337 Partners AI Architectje és CTO-ja, a Werdict jogi kutató társalapítója, sorozatvállalkozó és TEDx előadó. Szakmai hátterét a globális technológiai szektor élvonalában alapozta meg:
Tovább

III/A szekció: Payment trendek Magyarországon

A fizetési piac átalakulása áll a szekció középpontjában, ahol a qvik térnyerésétől a kártyás trendeken át a pénzforgalmi szuverenitásig minden fontos trendet megvitatnak. A szekció nyitóelőadását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója tartja "Pénzforgalmi trendek és tervek - Mit mond az MNB?" címmel.

Luspay Miklós
Magyar Nemzeti Bank, igazgató
Az MNB-ben a Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezeti, fő feladatkörébe tartozik a hazai elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése, az MNB pénzforgalmi straté-giájának
Tovább
Czimer Gergely
Raiffeisen Bank Hungary, ügyvezető igazgató
Czimer Gergely karrierjét a Fintech világban kezdte, majd újabb kihívásokat keresve a bankszektorba igazolt. Az ezek során megszerzett tapasztalataiból alakította ki azt a komplex szemléletét, melyet
Tovább
Zátonyi János
MBH Bank, elfogadó oldali fizetési megoldások és innovációs központ igazgató
Zátonyi János az MBH Bank fizetési megoldások és innovációs központ területekért felelős vezetője. Előtte a GIRO Zrt. üzletfejlesztési területét vezette, ahol aktívan részt vett az azonnali fizetési r
Tovább

III/B szekció: Csalások és kiberbiztonság

A kiberbiztonság és a csalások elleni küzdelem témáit boncolgatja ez a szekció, különös tekintettel az AI-alapú támadások növekvő veszélyére.A szekció kerekasztal-beszélgetése a kiberbiztonság és csalások témáit járja körül, különös figyelmet fordítva arra, hogy valóban veszélyes képességű AI-modell jelent-e meg.

dr. Borókai Bence
OTP Bank, csoportszintű kiberbiztonsági vezető
Dr. Borókai Bence jogász végzettségű kiberbiztonsági vezető, több mint egy évtizedes szakmai tapasztalattal. 2019-ben csatlakozott az OTP Bankhoz, ahol kezdetben a bank IT‑biztonsági működésének támog
Tovább
Halász Viktor
Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője
Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni
Tovább
Somkuti András
Netlock, CEO
Somkuti András több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az informatikai biztonság és digitális tanúsítványkezelés területén. Munkája során kiemelten foglalkozik hitelesítési megoldásokkal, e
Tovább
Weissmüller Gábor
Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator
Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több
Tovább
Romics Attila
4iG Informatikai, kiberbiztonsági szakértő
Romics Attila a 4iG Informatikai Zrt. kiberbiztonsági szakértőjeként dolgozik a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó rendszerintegrátoránál és IT-szolgáltatójánál. Többéves tapasztalattal r
Tovább
Marosi Bence
Giro, üzleti igazgató
Marosi Bence 2023 áprilisa óta tölti be a GIRO Zrt. üzleti igazgatói pozícióját, ezt megelőzően a társaság operációjért felelős igazgatója volt. A szakember a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
Tovább
Forrás Dávid
Brokerchooser, Analyst
Forrás Dávid pályafutását a lakossági pénzügyi szektorban kezdte: dolgozott a Budapest Banknál, az OTP Banknál és a BNP Paribas Cardif biztosítónál. Ezt követően az online médiában folytatta karrierjé
Tovább

III/C szekció: Vibe coding workshop 1. rész

Egyedülálló interaktív élményt kínál ez a workshop, ahol a résztvevők AI-eszköz segítségével valósíthatnak meg egy banki üzleti use case-t. A workshop célja a vállalati innováció felgyorsítása és az ötletek azonnali tesztelése, előzetes mély technikai tudás nélkül is.

Gaál Norbert
1337.partners, AI Budapest, Co-Founder
Gaál Norbert – üzleti innovációs stratéga, aki a technológia, AI és üzleti stratégia metszéspontjában dolgozik. Az AI Budapest platform és a 1337.partners társalapítója, szakértelmét a
Tovább

IV/A szekció: Vitaszekció

Rendhagyó, szórakoztató formában dolgozza fel a bankolás jövőjét alapjaiban befolyásoló témákat ez a szekció. Három nagy vita várható: "A mesterséges intelligencia tényleg elveszi a munkát!" címmel az NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatársa és a Y2Y CEO-ja vitatkozik, "A fintechek nyernek vagy a bankok húzzák be a magyar piacot?" témában a Binx vezérigazgatója és az Erste Bank napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás Tribe vezetője csap össze, míg "A kriptók jelentik a jövő meghatározó csodapénzét vagy csak óriási lufiról, rejtett piramisjátékról van szó?" kérdésben a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója és az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója méri össze érveit.

Rab Árpád
NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, trendkutató
Dr. Rab Árpád, digitális kultúra szakértő, jövőkutató, az NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, az NMHH MI kutatásvezetője. Két évtizede kutatja a digitális techno
Tovább
Nagy-Józsa Dorka
Y2Y, CEO
2016 óta vezetem a Y2Y Ltd.-t, hazánk egyik legprogresszívebb szervezetfejlesztő cégét. Európa 10+ országában dolgozunk, összesen 13 nyelven, ügyfeleink között megtalálhatóak a legnagyobb telekommunik
Tovább
Gyurcsik Attila
Accorde Alapkezelő, vezérigazgató
Gyurcsik Attila, CFA az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója. Attila korábban a szintén csoporttag Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágát vezette. Ezt megelőzően pedig a bank és a telekommunikációs
Tovább
Fischer Bálint
Dorsum, üzletfejlesztési igazgató
Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki
Tovább
Bek-Balla László
Erste Bank, napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás Tribe vezető
Bek-Balla László jelenleg az Erste Bank Digitális csatornák és Contact center vezetője, korábban a Bank HR és Kontrolling területeit vezette. Az Erstéhez való csatlakozása előtt az ING Banknál, a BNP
Tovább

Állófogadás & Networking

A konferencia állófogadással zárul, ahol oldott hangulatban folytatódhatnak a szakmai beszélgetések és új üzleti kapcsolatok köthetők. A résztvevők találkozhatnak és koccinthatnak a bankszektor legfontosabb szereplőivel: top vezetőkkel, fintech-gurukkal, tanácsadókkal, szabályozókkal, startupperekkel és IT-cégek szakértőivel.

---

A Financial IT 2026 konferencia május 28-án várja a bankszektor, fintech cégek, IT-beszállítók, startup vállalkozások, tanácsadók és szabályozók képviselőit. A részvételi díj 179.900 Ft + ÁFA. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el. Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy betekintést nyerjen a bankszektor jövőjébe és kapcsolatot építsen az iparág kulcsszereplőivel!

Regisztráció és részletek itt!

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility