Megjött a hivatalos elutasítás a gigantikus bankfúzió ügyében

A Commerzbank felügyelőbizottsága és igazgatósága egyaránt azt javasolta a részvényeseknek, hogy ne fogadják el az UniCredit ajánlatát.
A bank egy 137 oldalas elemzés összefoglalójában közölte, hogy szerintük a javaslat nem tükrözi a Commerzbank valós értékét, emellett az ajánlat homályos, és jelentős kockázatokat rejt magában. Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója szerint az egyesülésként beállított tranzakció valójában egy átszervezési javaslat, ez a lépés súlyosan érintené a bank bevált és nyereséges üzleti modelljét.
Az UniCredit mára a Commerzbank legnagyobb részvényesévé vált a közel 30 százalékos részesedésével; az olasz pénzintézet e hónap elején tett kéretlen felvásárlási ajánlatot a német bankra. Az ügylet mintegy 39 milliárd euróra értékelte a Commerzbankot, ami elmaradt az aktuális piaci értéktől. A német kormány, a bank dolgozói és a vezetőség egyaránt
ellenséges felvásárlási kísérletnek minősítette a lépést.
A Commerzbank az elemzésében arra is figyelmeztetett, hogy az UniCredit általi átvétel akár 11 ezer munkahely megszüntetésével járhat. Emellett felhívták a figyelmet arra, hogy az ajánlat elfogadásával a befektetők kiteszik magukat az UniCredit oroszországi üzleti kockázatainak, további veszélyforrást jelent a bank jelentős olasz államkötvény-kitettsége.
Az UniCredit egy rövid közleményben reagált a fejleményekre. Kijelentették, hogy
alapvetően nem értenek egyet a Commerzbank számos állításával,
amelyeket megalapozatlannak neveztek, egyúttal jelezték, hogy hamarosan részletes választ adnak. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója korábban azzal érvelt, hogy a Commerzbank nem aknázza ki a benne rejlő lehetőségeket. Hozzátette: a jelenlegi pályán haladva középtávon a német bank túlélése is veszélybe kerülhet.
Az elutasítás tovább élezheti a küzdelmet Németország egyik vezető bankjáért. A hét közepén tartják a Commerzbank éves közgyűlését, ahol az UniCredit már a legnagyobb részvényesként lesz jelen. A találkozó minden bizonnyal feszült eseménynek ígérkezik.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: picture alliance
