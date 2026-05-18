Megtolná a bankokat a munkáspárti kormány: teljesen átírhatják a szabályokat, nagyot nyerhetnek az érintettek

A brit kormány hamarosan részletesebb javaslatokat terjeszt elő a banki szabályozások lazítására – jelentette a Sky News. Az új intézkedések azokat a "ring-fencing" előírásokat érintik, amelyeket a 2008-as pénzügyi válság megismétlődésének elkerülése érdekében vezettek be. A lépés várhatóan jelentősen csökkentené a bankok működési költségeit.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Keir Starmer miniszterelnök kormánya már korábban, a parlament új ülésszakának nyitányán jelezte a módosítási szándékát. Lazítani kívánják az úgynevezett tevékenység-elkülönítési (ring-fencing) szabályokat, amelyek a pénzintézetek befektetési és lakossági tevékenységének szétválasztását írják elő. E rendszer eredeti célja az volt, hogy

a kockázatosabb befektetési banki műveletekből származó problémák ne gyűrűzhessenek át a lakossági szolgáltatásokra.

A Sky News kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a részletes javaslatokat akár már hétfőn nyilvánosságra hozhatják. Rachel Reeves pénzügyminiszter már jóvá is hagyta a terveket. Ezek értelmében a legnagyobb brit bankok alacsonyabb finanszírozási költségek mellett nyújthatnának hiteleket az olyan szervezeteknek, amelyek a kormány gazdaságpolitikai céljaival összhangban működnek. A javaslatok alapján a bankok a jövőben több szolgáltatást oszthatnának meg az elkülönített és a nem elkülönített üzletágaik között. Ez a lépés várhatóan jelentősen csökkentené az intézmények működési költségeit.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images