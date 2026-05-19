Egy egész országot bedöntött az elképesztő pénzügyi botrány, most egy kishallal vitetnék el a balhét

A Credit Suisse által szervezett hitelügyletek egy évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag csődbe vitték az afrikai országot. Ez jóval azelőtt történt, hogy maga a bank is válságba került volna, majd a UBS 2023-ban egy államilag irányított kényszerátvétel során felvásárolta. A volt compliance tisztviselőt azzal vádolják, hogy
2016-ban több mint 600 ezer svájci frank bűnös eredetű pénz Abu-Dzabiba történő átutalását szervezte meg.
Ezzel a lépéssel meghiúsította az összeg felkutatását és lefoglalását.
Az úgynevezett "tonhalkötvény-botrány" lényege az volt, hogy Mozambik több mint 2 milliárd dollárnyi hitelt vett fel, hivatalosan tonhalhalászati flotta fejlesztésére és egyéb tengeri beruházások finanszírozására. Utóbb kiderült, hogy a felvett adósság jelentős részét eltitkolták a befektetők és a nemzetközi szervezetek elől, a pénzek pedig részben korrupciós csatornákon folyhattak el.
A vádirat szerint a bank nem tett bejelentést a gyanús tranzakcióról a svájci pénzügyi hírszerző egységnek. Erre a lépésre csak 2019-ben került sor, miután az amerikai büntetőeljárás során nyilvánosságra kerültek a botrány részletei. Bár a belső pénzmosási vizsgálatot a legfelső vezetés is figyelemmel kísérte, az igazgatósági tagok nem adtak világos utasításokat a megfelelőségi munkatársaknak. Emellett a vádirat kitér arra is, hogy az alkalmazottak felügyelete sem volt kellően alapos. Az ügyészség álláspontja szerint a mulasztások miatt egyetlen konkrét személyt sem lehetett felelősségre vonni.
A svájci büntetőbíróság áprilisban megszüntette a UBS elleni eljárást a mozambiki ügyben.
A döntést azzal indokolták, hogy a Credit Suisse a 2023-as fúzió révén büntetőjogi értelemben megszűnt létezni, bár ez a határozat még megfellebbezhető. A svájci pénzügyminisztérium tavaly pénzbírságot szabott ki Lara Warnerre, a Credit Suisse egykori compliance vezetőjére az üggyel összefüggésben, ő azonban jogi úton megtámadta a döntést.
Forrás: Reuters
