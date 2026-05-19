Egyetlen tollvonással 7 ezer banki alkalmazott munkáját veszi el a mesterséges intelligencia
A Standard Chartered kedden megemelte középtávú jövedelmezőségi célját. A bank 2028-ra 15 százalék feletti tisztított sajáttőke-arányos megtérülést (ROTE) ígér a befektetőknek. Ezt nagyszabású létszámcsökkentéssel és a vagyonkezelési üzletág bővítésével kívánják elérni.
A londoni székhelyű, elsősorban az ázsia-csendes-óceáni térségre és Afrikára fókuszáló bank a befektetői tájékoztatójában közölte, hogy a mutató 2030-ra megközelítheti a 18 százalékot. Ez több mint három százalékpontos javulást jelent a 2025-ös szinthez képest. A növekedés egyik fő pillére a költséghatékonyság javítása. A bank 2030-ig a támogató munkakörökben dolgozók több mint 15 százalékát leépíti.

Ez a mintegy 80 ezres globális létszámból nagyjából 7000 pozíció megszűnését jelenti.

Bill Winters vezérigazgató hangsúlyozta, hogy

a leépítés hátterében az automatizálás és a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása áll.

Az érintett munkatársak egy részét ugyanakkor átképzik.

Ez nem puszta költségcsökkentés, hanem az alacsonyabb hozzáadott értékű humán kapacitás kiváltása a befektetett pénzügyi és technológiai tőkével

- fogalmazott a vezérigazgató.

A bank a korábban kitűzött, 2026-ra szóló középtávú pénzügyi céljait egy évvel a tervezett határidő előtt teljesítette. Így a figyelem most arra irányul, képes-e Winters az évekig tartó szerkezetátalakítás után tartós növekedési pályára állítani a hitelintézetet. Az új stratégia a magasabb árrésű üzletágakra helyezi a hangsúlyt. Kiemelt szerepet kapnak a tehetős lakossági ügyfelek, valamint a vállalati és befektetési banki divízión belüli intézményi szegmens. Az első negyedévben a Standard Chartered mind a vagyonkezelési bevételek, mind a beáramló új ügyfélvagyon terén rekordot ért el.

A hongkongi tőzsdén a bank részvényei a bejelentés nyomán 2,3 százalékot erősödtek a nyitásban, miközben a Hang Seng index stagnált. A hitelintézet hétfőn Manus Costellót, a befektetői kapcsolatok eddigi vezetőjét nevezte ki állandó pénzügyi igazgatóvá a februárban lemondott Diego De Giorgi helyére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

