Feketelistás orosz szervezetnek ment a pénz – Olyan büntetés lett belőle, hogy a fal adja a másikat

A brit szankciós hatóság 165 ezer font (kb. 69 millió forint) bírsággal sújtotta a Deutsche Bank londoni fiókját, amiért az két tranzakcióval is megsértette az Oroszországgal szembeni szankciókat. Ez már az enyhített büntetés, eredetileg majdnem kétszer ekkora bírság nézett ki a banknak.

A brit pénzügyminisztérium alá tartozó Pénzügyi Szankciók Végrehajtási Hivatala (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) közölte, hogy a bank 2022 júniusában és júliusában két tranzakciót hajtott végre 635 619 font összértékben. A kifizetések egy olyan orosz szervezet javára történtek, amely időközben egy szankciós listán szereplő jogi személy érdekeltségébe került.

A Deutsche Bank londoni fiókja 2022 szeptemberében önként jelentette a tranzakciókat a hivatalnak, ennek köszönhetően az eredetileg 300 ezer fontos bírságot 45 százalékkal csökkentették.

Az OFSI 2026 februárjában új jogérvényesítési keretrendszert vezetett be, amely lehetővé teszi az ehhez hasonló ügyek egyezséggel történő lezárását. A Deutsche Bank szóvivője hangsúlyozta, hogy a pénzintézet kiemelten kezeli a szankcióknak való megfelelést. Hozzátette, hogy a bank folyamatosan fejleszti az ehhez kapcsolódó belső szabályozását és ellenőrzési eljárásait.

Forrás: Reuters

