Hozzányúl a díjakhoz a Revolut

Átalakítja magyarországi díjstruktúráját a Revolut. A fintech cég az ügyfeleknek kiküldött tájékoztató szerint a magyarországi fióktelephez történő áthelyezés után bizonyos átutalásokra új díjakat vezet be, miközben a prémium csomagok tulajdonosai részleges vagy teljes mentességet kapnak.

A tájékoztatás szerint az általános szerződési feltételekkel és a magyar banki szabályozással összhangban módosítják az átutalási díjakat, hogy azok tükrözzék a helyi szolgáltatási költségeket.

A változások értelmében a Standard és Plus csomaggal rendelkező ügyfelek számára 0,45 százalékos díjat számítanak fel minden 50 ezer forint feletti átutalásra. A Premium és Metal ügyfelek havi 1 millió forintos díjmentes keretet kapnak, amely az 50 ezer forint feletti tranzakciórészekre vonatkozik. Az Ultra csomag előfizetői teljes mentességet élveznek az új díj alól.

A Revolut közölte, hogy az átutalási díj maximális összege 20 ezer forint lehet tranzakciónként. A módosítás ugyanakkor nem érinti a Revolut-számlák közötti utalásokat, azok továbbra is díjmentesek maradnak.

Az új díjak legkorábban az értesítés kiküldését követő 15 nap után léphetnek életbe, de csak azt követően, hogy az adott ügyfél számláját ténylegesen áthelyezték a magyarországi fióktelephez.

