Hűvös lépés az UniCredittől: nem jelenik meg a kulcsfontosságú eseményen

Az olasz bank a május 13-i határidőig nem regisztrálta a birtokában lévő Commerzbank-részvényeket - tudta meg a Bloomberg. Ennek következtében nem vehet részt a május 20-ra kitűzött éves rendes közgyűlésen.

Az UniCredit tavaly sem jelent meg az eseményen, ahol a részvételi arány éppen csak 50 százalék alatt maradt.

Az UniCredit 26,77 százalékos közvetlen részesedéssel a Commerzbank legnagyobb tulajdonosa, emellett származtatott ügyleteken keresztül további 3,22 százalékos részesedést biztosító pozícióval is rendelkezik. Az Andrea Orcel vezérigazgató irányította olasz bank régóta felvásárolná a mintegy 40 milliárd euró piaci értékű német hitelintézetet. A Commerzbank azonban a 37 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot túl alacsonynak tartja, és határozottan elutasítja. A nagyjából 12 százalékos részesedéssel rendelkező német kormány szintén ellenzi az ügyletet.

Az UniCredit saját részvényeivel fizetne: az ajánlat szerint minden egyes Commerzbank-papírért 0,485 UniCredit-részvény járna. Az olasz bank rendszeresen bírálta a német pénzintézet teljesítményét, többek között a nemzetközi hálózat leépítését és szigorúbb költségcsökkentéseket sürgetve. A Bettina Orlopp vezette Commerzbank viszont félrevezetőnek nevezte az UniCredit stratégiai javaslatait. Kiemelték, hogy azok megvalósítása kifejezetten káros lenne az üzletmenetre.

A háttérben az Európai Központi Bank is vizsgálja a helyzetet.

Azt elemzik, hogy az UniCredit tényleges irányítást szerez-e a Commerzbank felett, ha a részesedése meghaladja a 30 százalékot.

Ez a kérdés különösen azért hangsúlyos, mert a német bank részvényeinek jelentős hányada passzív befektetők birtokában van. Amennyiben a felügyelet megállapítja, hogy az UniCredit tényleges irányítást gyakorol a célpont felett, az olasz bankot a részesedés konszolidálására kötelezheti. Ez a lépés jelentősen magasabb tőkekövetelményeket vonna maga után.

