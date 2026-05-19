Hűvös lépés az UniCredittől: nem jelenik meg a kulcsfontosságú eseményen

Az olasz bank a május 13-i határidőig nem regisztrálta a birtokában lévő Commerzbank-részvényeket - tudta meg a Bloomberg. Ennek következtében nem vehet részt a május 20-ra kitűzött éves rendes közgyűlésen.
Az UniCredit tavaly sem jelent meg az eseményen, ahol a részvételi arány éppen csak 50 százalék alatt maradt.
Az UniCredit 26,77 százalékos közvetlen részesedéssel a Commerzbank legnagyobb tulajdonosa, emellett származtatott ügyleteken keresztül további 3,22 százalékos részesedést biztosító pozícióval is rendelkezik. Az Andrea Orcel vezérigazgató irányította olasz bank régóta felvásárolná a mintegy 40 milliárd euró piaci értékű német hitelintézetet. A Commerzbank azonban a 37 milliárd eurós felvásárlási ajánlatot túl alacsonynak tartja, és határozottan elutasítja. A nagyjából 12 százalékos részesedéssel rendelkező német kormány szintén ellenzi az ügyletet.
Az UniCredit saját részvényeivel fizetne: az ajánlat szerint minden egyes Commerzbank-papírért 0,485 UniCredit-részvény járna. Az olasz bank rendszeresen bírálta a német pénzintézet teljesítményét, többek között a nemzetközi hálózat leépítését és szigorúbb költségcsökkentéseket sürgetve. A Bettina Orlopp vezette Commerzbank viszont félrevezetőnek nevezte az UniCredit stratégiai javaslatait. Kiemelték, hogy azok megvalósítása kifejezetten káros lenne az üzletmenetre.
A háttérben az Európai Központi Bank is vizsgálja a helyzetet.
Azt elemzik, hogy az UniCredit tényleges irányítást szerez-e a Commerzbank felett, ha a részesedése meghaladja a 30 százalékot.
Ez a kérdés különösen azért hangsúlyos, mert a német bank részvényeinek jelentős hányada passzív befektetők birtokában van. Amennyiben a felügyelet megállapítja, hogy az UniCredit tényleges irányítást gyakorol a célpont felett, az olasz bankot a részesedés konszolidálására kötelezheti. Ez a lépés jelentősen magasabb tőkekövetelményeket vonna maga után.
Címlapkép forrása: Portfolio
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Közleményt adott ki a köztársasági elnök a kormányfő felszólítására reagálva.
Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét
Hatalmas vagyon sorsa forog kockán.
Úgy belobbant a halálos, gyógyíthatatlan járvány, hogy globális riadót fújtak
Folyamatosan nő a fertőzöttek és az áldozatok száma.
Magyar érdekeltségű cég építheti meg Szerbia új olajvezetékének kulcsszakaszát
Lezárult a közbeszerzési eljárás.
Ruff Bálint újabb magas rangú pozíciót kapott Magyar Pétertől
A Miniszterelnökség vezetése mellett újabb feladat vár a korábbi politikai elemzőre.
Két magas rangú minisztériumi vezetőt is kirúgott Magyar Péter
Vitézy Dávid minisztériumából kell távozzanak.
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?