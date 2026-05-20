Áll a bál a német banknál: foggal-körömmel küzdenek a felvásárlás ellen
A Commerzbank közgyűlésén a dolgozók, a vezetőség és több befektető is egyöntetűen elutasította az UniCredit felvásárlási ajánlatát. Ezzel is megerősítették a német bank függetlensége melletti elköteleződésüket. Az olasz bank egyébként meg sem jelent a közgyűlésen.

A szerdai éves rendes közgyűlés kritikus időpontban zajlott. Az olasz UniCredit a múlt hónapban nyújtotta be felvásárlási ajánlatát, amelyet a Commerzbank hétfőn hivatalosan is elutasított. Andreas Thomae, a Deka Investment képviselője "nem vonzónak" nevezte az UniCredit közeledését. Arra is figyelmeztetett, hogy a tervek évekre hátráltathatnák a Commerzbank működését, és magukban hordozzák az ügyfélközpontúság elvesztésének kockázatát.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója a közgyűlésen megerősítette a bank elutasító álláspontját.

Elmondása szerint az UniCredit jelentősen alábecsüli a várható bevételkiesést, és túlságosan optimistán ítéli meg a költségmegtakarítási lehetőségeket. Emellett az átszervezési költségek is jóval magasabbak lennének a tervezettnél. A bank becslései szerint a felvásárlás mintegy 11 ezer teljes munkaidős állás megszűnéséhez vezethetne, ami a jelenlegi munkaerő csaknem harmadát jelenti.

Jens Weidmann elnök tapsvihar közepette szólította fel a részvényeseket, hogy ne fogadják el az olasz bank ajánlatát.

A közgyűlés előtt több tucat dolgozó gyűlt össze sípokkal és "UniCredit, tűnj el!" feliratú táblákkal,

sokan a Commerzbank jellegzetes sárga színét viselve. Frederik Werning, a felügyelőbizottság munkavállalói képviselője hangsúlyozta, hogy az UniCredit tervei stratégiailag megalapozatlanok. Szerinte a lépés munkahelyek tömeges elvesztéséhez, valamint a német kis- és középvállalkozások kiszolgálásának gyengüléséhez vezethetne.

Az UniCredit Andrea Orcel vezérigazgató irányítása alatt 2024 óta építette fel közel 30 százalékos részesedését a Commerzbankban. Orcel szerint a német bank nem aknázza ki a benne rejlő lehetőségeket. Úgy véli, hogy Európának a geopolitikai bizonytalanság korában nagyobb és erősebb bankokra van szüksége. Az UniCredit képviselői nem vettek részt a közgyűlésen.

Bettina Orlopp jelezte, hogy egy esetleges jövőbeli tárgyalásnak szigorú feltételei lennének. Ilyen például a részvényeseknek fizetendő megfelelő prémium, valamint a Commerzbank üzleti modelljében rejlő erősségek elismerése. A Commerzbank egyik befektetője, a DWS képviselőjeként felszólaló Hendrik Schmidt ugyanakkor leszögezte: "Az UniCredit nem fogja feladni. Megvannak hozzá a megfelelő erőforrásai és az ideje is."

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

