Felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza javaslata
Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza két országgyűlési képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton a devizahiteles ügyekben még folyamatban lévő perek és végrehajtások kezeléséről. A javaslat lényege, hogy a devizahiteles törvények felülvizsgálatáig hivatalból fel kellene függeszteni az érintett polgári pereket, a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban pedig főszabály szerint nem lehetne további eljárási cselekményt vagy intézkedést tenni.

A parlament elé benyújtott indítvány az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket érintené.

Ide tartoznának többek között a 2014-es és 2015-ös jogszabályokkal rendezett fogyasztói kölcsönszerződések, illetve azok a követelések is, amelyek ezekből a szerződésekből származnak.

A javaslat szerint a bíróságoknak külön törvényben meghatározott intézkedésig soron kívül, hivatalból kellene felfüggeszteniük az érintett pereket. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen ugyan lehetne fellebbezni, de ennek nem lenne halasztó hatálya, vagyis a per addig sem folytatódhatna.

A végrehajtási eljárásoknál még erősebb beavatkozást tartalmaz a tervezet. A szabályozás alapján az érintett ügyekben nem lehetne eljárási cselekményt vagy intézkedést foganatosítani, a felek nyilatkozatai hatálytalanok lennének, a határidők pedig megszakadnának, majd az eljárás újraindulása után újrakezdődnének. A végrehajtónak az ilyen ügyeket szünetelő ügyként kellene nyilvántartania.

Külön szabályokat tartalmaz a javaslat az ingatlanárverésekre is. Ha az árverési vevő még nem fizette ki a teljes vételárat, azt csak a végrehajtási eljárás folytatása után kellene megtennie. Ha viszont már fizetett, de az ingatlant még nem adták át neki, akkor az előlegen felüli összeget visszaigényelhetné a végrehajtótól. Az indítvány ugyanakkor azt is kimondja, hogy az adós önként továbbra is teljesíthetne.

A tervezet a kapcsolódó végrehajtásokat is leállítaná, ha azok ugyanahhoz a fedezetként szolgáló vagyontárgyhoz kapcsolódnak.

Emellett azokra az ügyekre is kiterjedne, amelyekben a végrehajtás tárgya például zálogszerződésből vagy kezesi kötelezettségvállalásból ered.

A javaslat indokolása szerint az átmeneti intézkedésre azért van szükség, mert a devizahiteles törvények felülvizsgálatáig rendezni kell a még folyamatban lévő ügyek helyzetét. A törvényjavaslat azt is kimondaná, hogy a felfüggesztés időtartama alatt a végrehajtási jog elévülése nyugszik. A jogszabály a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

